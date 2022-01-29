https://tr.sputniknews.com/20220129/sanliurfada-arazi-kavgasi-30-yarali-1053267294.html

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 30 yaralı

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 30 yaralı

Şanlıurfa’da 2 grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle taşlı, sopalı kavga çıktı. Kavgada ilk belirlemelere göre 30 kişinin yaralandığı öğrenildi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T17:53+0300

2022-01-29T17:53+0300

2022-01-29T17:53+0300

türkiye

şanlıurfa

arazi

kavga

yaralı

jandarma

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Karpuzlu mahallesinde iddiaya göre, 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.Yerel basının aktardığına göre, kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220126/sanliurfada-taziye-evinde-silahli-catisma-yaralilar-var-1053143217.html

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şanlıurfa, arazi, kavga, yaralı, jandarma