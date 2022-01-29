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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 30 yaralı
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 30 yaralı
Şanlıurfa’da 2 grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle taşlı, sopalı kavga çıktı. Kavgada ilk belirlemelere göre 30 kişinin yaralandığı öğrenildi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T17:53+0300
2022-01-29T17:53+0300
türkiye
şanlıurfa
arazi
kavga
yaralı
jandarma
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Karpuzlu mahallesinde iddiaya göre, 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.Yerel basının aktardığına göre, kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220126/sanliurfada-taziye-evinde-silahli-catisma-yaralilar-var-1053143217.html
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şanlıurfa, arazi, kavga, yaralı, jandarma

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 30 yaralı

17:53 29.01.2022
© AAAdıyaman'da 7 yaşındaki çocuk pekmez kaynatılan kazana düştü
Adıyaman'da 7 yaşındaki çocuk pekmez kaynatılan kazana düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© AA
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Şanlıurfa’da 2 grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle taşlı, sopalı kavga çıktı. Kavgada ilk belirlemelere göre 30 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Karpuzlu mahallesinde iddiaya göre, 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Yerel basının aktardığına göre, kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Diyarbakır - olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
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Şanlıurfa’da taziye evinde silahlı çatışma: Yaralılar var
26 Ocak, 13:28
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