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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 30 yaralı
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 30 yaralı
Şanlıurfa’da 2 grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle taşlı, sopalı kavga çıktı. Kavgada ilk belirlemelere göre 30 kişinin yaralandığı öğrenildi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T17:53+0300
2022-01-29T17:53+0300
2022-01-29T17:53+0300
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şanlıurfa
arazi
kavga
yaralı
jandarma
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Karpuzlu mahallesinde iddiaya göre, 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.Yerel basının aktardığına göre, kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220126/sanliurfada-taziye-evinde-silahli-catisma-yaralilar-var-1053143217.html
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şanlıurfa, arazi, kavga, yaralı, jandarma
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 30 yaralı
Şanlıurfa’da 2 grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle taşlı, sopalı kavga çıktı. Kavgada ilk belirlemelere göre 30 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Karpuzlu mahallesinde iddiaya göre, 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Yerel basının aktardığına göre, kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre
30 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.