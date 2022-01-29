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https://tr.sputniknews.com/20220129/sarkici-berkay-polis-ekipleri-tarafindan-yakalandi-1053262925.html
Şarkıcı Berkay, polis ekipleri tarafından yakalandı
Şarkıcı Berkay, polis ekipleri tarafından yakalandı
Şarkıcı Berkay, sosyal medyada tartıştığı Burak B. adlı kişi ile davalık oldu. Burak B., şarkıcının kendisine tehdit ve hakaret ettiğini söyledi. Duruşmaya... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T13:29+0300
2022-01-29T13:27+0300
yaşam
polis
yakalama
berkay
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Şarkıcı Berkay, sosyal medya üzerinden kendisine yorum yazan takipçisi Burak B.'ye sinirlendi. Berkay, bu kişiye hakaret ve tehdit içerikli bir mesaj attı.Takipçisi ise soluğu savcılıkta aldı. Duruşmalara katılmayan şarkıcı hakkında yakalama kararı çıktı. Polis ekiplerince yakalanıp adliyeye getirilen Berkay, hakim karşısına çıktı.Mesajları kendisinin yazdığını inkar etmeyen Berkay, "Bana ve aile bireylerime hakaret etti. Bunun üzerine sinirlenip yazdım. Benden para istedi. Bunlar namussuz ve ahlaksızlar" dedi.Savunma yaparken yeniden hakaret cümleleri sarf eden ünlü şarkıcının pişmanlık duymadığı belirlendi.Günaydın'ın haberine göre; bunun üzerine Berkay'ın 26 bin 400 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmedildi.
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polis, yakalama, berkay

Şarkıcı Berkay, polis ekipleri tarafından yakalandı

13:29 29.01.2022
© İHAŞarkıcı Berkay adliyeye geldi
Şarkıcı Berkay adliyeye geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© İHA
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Şarkıcı Berkay, sosyal medyada tartıştığı Burak B. adlı kişi ile davalık oldu. Burak B., şarkıcının kendisine tehdit ve hakaret ettiğini söyledi. Duruşmaya katılmayan Berkay, polis ekipleri tarafından yakalanıp hakim karşısına çıkarıldı.
Şarkıcı Berkay, sosyal medya üzerinden kendisine yorum yazan takipçisi Burak B.'ye sinirlendi. Berkay, bu kişiye hakaret ve tehdit içerikli bir mesaj attı.
Takipçisi ise soluğu savcılıkta aldı. Duruşmalara katılmayan şarkıcı hakkında yakalama kararı çıktı. Polis ekiplerince yakalanıp adliyeye getirilen Berkay, hakim karşısına çıktı.
Mesajları kendisinin yazdığını inkar etmeyen Berkay, "Bana ve aile bireylerime hakaret etti. Bunun üzerine sinirlenip yazdım. Benden para istedi. Bunlar namussuz ve ahlaksızlar" dedi.
Savunma yaparken yeniden hakaret cümleleri sarf eden ünlü şarkıcının pişmanlık duymadığı belirlendi.
Günaydın'ın haberine göre; bunun üzerine Berkay'ın 26 bin 400 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmedildi.
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