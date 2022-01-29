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https://tr.sputniknews.com/20220129/selam-tevhid-cezalari-onandi-1053263054.html
'Selam Tevhid' dosyasında cezalar onandı
'Selam Tevhid' dosyasında cezalar onandı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ'nün Selam Tevhid kumpasına ilişkin eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 76 sanıkla ilgili verilen cezaları... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
selam tevhid
selam tevhid soruşturması
selam tevhid
selam tevhit dosyası
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'Selam Tevhid' kumpası davasında yargılanan aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 76 sanığa verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.
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selam tevhid, selam tevhid soruşturması, selam tevhid, selam tevhit dosyası

'Selam Tevhid' dosyasında cezalar onandı

13:32 29.01.2022
© AASelam ve tevhid
Selam ve tevhid - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© AA
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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ'nün Selam Tevhid kumpasına ilişkin eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 76 sanıkla ilgili verilen cezaları onadı.
'Selam Tevhid' kumpası davasında yargılanan aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 76 sanığa verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.
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