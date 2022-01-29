https://tr.sputniknews.com/20220129/stoltenberg-diyaloga-haziriz-ancak-gerilim-tirmanirsa-rusyaya-buyuk-bir-bedel-odetecegiz-1053266025.html

Stoltenberg: Diyaloğa hazırız ancak gerilim tırmanırsa Rusya'ya büyük bir bedel ödeteceğiz

Stoltenberg: Diyaloğa hazırız ancak gerilim tırmanırsa Rusya'ya büyük bir bedel ödeteceğiz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'yla diyaloğa hazır olduklarını ancak gerilimin tırmanması durumunda Rusya'ya büyük bir bedel ödeteceklerini savundu. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T17:19+0300

2022-01-29T17:19+0300

2022-01-29T17:19+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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jens stoltenberg

yaptırım

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İtalyan La Stampa gazetesine demeç vererek Ukrayna krizini değerlendirdi.Stoltenberg, "Rusya'yla diyalog kurmaya hazırız. Kimse, silahlı çatışmaya ilgi duymuyor. Siyasi çözüm olması halinde kazanan hepimiz olacağız" ifadelerini kullandı.NATO üyelerinin kötü senaryoya da hazırlıklı olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Rusya Ukrayna'ya karşı bir kez daha güç kullanırsa, ekonomik ve siyasi yaptırımlarla ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak. Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını desteklemek için Kiev'e yardım edeceğiz ve doğal olarak gerekirse tüm müttefiklerimizi korumaya da hazırız" dedi."Rusya'nın amacı sınırlarında daha az NATO gücü bulunmasını sağlamak ise, aksiyle karşılaşır. Saldırganlık durumunda, bu sefer daha fazla güç yollarız" diye konuşan Stoltenberg, tüm NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik eylemlerde hemfikir olacağını öne sürdü.Stoltenberg, "Benim için önemli olan, tüm müttefiklerin mutabık kalınan yaptırımları eksiksiz olarak uygulamaları ve gerektiğinde yeni yaptırım kararı almaları" diye ekledi.

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