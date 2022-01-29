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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220129/stoltenberg-diyaloga-haziriz-ancak-gerilim-tirmanirsa-rusyaya-buyuk-bir-bedel-odetecegiz-1053266025.html
Stoltenberg: Diyaloğa hazırız ancak gerilim tırmanırsa Rusya'ya büyük bir bedel ödeteceğiz
Stoltenberg: Diyaloğa hazırız ancak gerilim tırmanırsa Rusya'ya büyük bir bedel ödeteceğiz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'yla diyaloğa hazır olduklarını ancak gerilimin tırmanması durumunda Rusya'ya büyük bir bedel ödeteceklerini savundu. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T17:19+0300
2022-01-29T17:19+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
nato
jens stoltenberg
yaptırım
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İtalyan La Stampa gazetesine demeç vererek Ukrayna krizini değerlendirdi.Stoltenberg, "Rusya'yla diyalog kurmaya hazırız. Kimse, silahlı çatışmaya ilgi duymuyor. Siyasi çözüm olması halinde kazanan hepimiz olacağız" ifadelerini kullandı.NATO üyelerinin kötü senaryoya da hazırlıklı olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Rusya Ukrayna'ya karşı bir kez daha güç kullanırsa, ekonomik ve siyasi yaptırımlarla ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak. Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını desteklemek için Kiev'e yardım edeceğiz ve doğal olarak gerekirse tüm müttefiklerimizi korumaya da hazırız" dedi."Rusya'nın amacı sınırlarında daha az NATO gücü bulunmasını sağlamak ise, aksiyle karşılaşır. Saldırganlık durumunda, bu sefer daha fazla güç yollarız" diye konuşan Stoltenberg, tüm NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik eylemlerde hemfikir olacağını öne sürdü.Stoltenberg, "Benim için önemli olan, tüm müttefiklerin mutabık kalınan yaptırımları eksiksiz olarak uygulamaları ve gerektiğinde yeni yaptırım kararı almaları" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220129/rus-elciligi-abdnin-kieve-silah-sevk-etmesi-ukraynayi-gerilimi-tirmandirmaya-tesvik-ediyor-1053264236.html
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rusya, ukrayna, nato, jens stoltenberg, yaptırım

Stoltenberg: Diyaloğa hazırız ancak gerilim tırmanırsa Rusya'ya büyük bir bedel ödeteceğiz

17:19 29.01.2022
© REUTERS / Johanna GeronNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Johanna Geron
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'yla diyaloğa hazır olduklarını ancak gerilimin tırmanması durumunda Rusya'ya büyük bir bedel ödeteceklerini savundu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İtalyan La Stampa gazetesine demeç vererek Ukrayna krizini değerlendirdi.
Stoltenberg, "Rusya'yla diyalog kurmaya hazırız. Kimse, silahlı çatışmaya ilgi duymuyor. Siyasi çözüm olması halinde kazanan hepimiz olacağız" ifadelerini kullandı.
NATO üyelerinin kötü senaryoya da hazırlıklı olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Rusya Ukrayna'ya karşı bir kez daha güç kullanırsa, ekonomik ve siyasi yaptırımlarla ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak. Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını desteklemek için Kiev'e yardım edeceğiz ve doğal olarak gerekirse tüm müttefiklerimizi korumaya da hazırız" dedi.
"Rusya'nın amacı sınırlarında daha az NATO gücü bulunmasını sağlamak ise, aksiyle karşılaşır. Saldırganlık durumunda, bu sefer daha fazla güç yollarız" diye konuşan Stoltenberg, tüm NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik eylemlerde hemfikir olacağını öne sürdü.
Stoltenberg, "Benim için önemli olan, tüm müttefiklerin mutabık kalınan yaptırımları eksiksiz olarak uygulamaları ve gerektiğinde yeni yaptırım kararı almaları" diye ekledi.
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
Ukrayna krizi
Rus elçiliği: ABD'nin Kiev'e silah sevk etmesi, Ukrayna'yı gerilimi tırmandırmaya teşvik ediyor
15:02
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