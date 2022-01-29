Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220129/tarim-kredi-kooperatifleri-genel-muduru-poyraz-gorevden-alindi-1053270776.html
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz görevden alındı
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz görevden alındı
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, görevden alındı. Yerine eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın atandı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T23:13+0300
2022-01-29T23:20+0300
ekonomi
ziraat bankası
hüseyin aydın
görevden alma
tarım kredi kooperatifleri
fahrettin poyraz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103761/22/1037612202_0:76:1000:639_1920x0_80_0_0_f3bd239cbfc214e346b42dd3fcf078a8.jpg
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın görevden alındığı bildirildi.Görevden alınan Poyraz, 22-23 ve 24. dönemlerde AK Parti Bilecik Milletvekili olarak görev yapmıştı. Poyraz, Aralık 2017'den bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevindeydi.Göreve yeni getirilen Hüseyin Aydın ise Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nda genel müdürlük görevlerinde bulundu. Bankalar Birliği Başkanlığı yaptı.Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilere yönelik faaliyetlerinin yanı sıra 2017'den itibaren gıda başta olmak üzere bir çok üründe fiyat dengesi sağlamak amacıyla açtığı marketlerle perakende sektöründe de yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220129/tuik-baskani-sait-erdal-dincer-gorevinden-alindi-1053257831.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103761/22/1037612202_24:0:976:714_1920x0_80_0_0_47f2111b40e42a690eadf36e73c79760.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ziraat bankası, hüseyin aydın, görevden alma, tarım kredi kooperatifleri, fahrettin poyraz

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz görevden alındı

23:13 29.01.2022 (güncellendi: 23:20 29.01.2022)
© AA / Erçin TopTarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz
Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© AA / Erçin Top
Abone ol
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, görevden alındı. Yerine eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın atandı.
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın görevden alındığı bildirildi.
Görevden alınan Poyraz, 22-23 ve 24. dönemlerde AK Parti Bilecik Milletvekili olarak görev yapmıştı. Poyraz, Aralık 2017'den bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevindeydi.
Göreve yeni getirilen Hüseyin Aydın ise Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nda genel müdürlük görevlerinde bulundu. Bankalar Birliği Başkanlığı yaptı.
Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilere yönelik faaliyetlerinin yanı sıra 2017'den itibaren gıda başta olmak üzere bir çok üründe fiyat dengesi sağlamak amacıyla açtığı marketlerle perakende sektöründe de yer alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
TÜRKİYE
TÜİK Başkanı Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı
01:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce