https://tr.sputniknews.com/20220129/tarim-kredi-kooperatifleri-genel-muduru-poyraz-gorevden-alindi-1053270776.html

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz görevden alındı

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz görevden alındı

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, görevden alındı. Yerine eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın atandı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T23:13+0300

2022-01-29T23:13+0300

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ekonomi

ziraat bankası

hüseyin aydın

görevden alma

tarım kredi kooperatifleri

fahrettin poyraz

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Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın görevden alındığı bildirildi.Görevden alınan Poyraz, 22-23 ve 24. dönemlerde AK Parti Bilecik Milletvekili olarak görev yapmıştı. Poyraz, Aralık 2017'den bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevindeydi.Göreve yeni getirilen Hüseyin Aydın ise Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nda genel müdürlük görevlerinde bulundu. Bankalar Birliği Başkanlığı yaptı.Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilere yönelik faaliyetlerinin yanı sıra 2017'den itibaren gıda başta olmak üzere bir çok üründe fiyat dengesi sağlamak amacıyla açtığı marketlerle perakende sektöründe de yer alıyor.

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ziraat bankası, hüseyin aydın, görevden alma, tarım kredi kooperatifleri, fahrettin poyraz