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https://tr.sputniknews.com/20220129/tartistigi-esini-kalbinden-bicaklayarak-oldurdu-1053264004.html
Tartıştığı eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Erzurum'un Pasinler ilçesinde 2 çocuk annesi Arzu Yüzbey, tartıştığı eşi Adem Yüzbey'i kalbinden bıçaklayarak öldürdü. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T14:57+0300
2022-01-29T14:55+0300
yaşam
erzurum
cinayet
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Erzurum'daki olay, dün gece saatlerinde Pasinler ilçesinin kırsal Otlukapı Mahallesi’nde meydana geldi. 6 yıllık evli olan ve 2 çocukları bulunan Arzu ve Adem Yüzbey arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Arzu Yüzbey, eşini kalbinden bıçakladı.İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Adem Yüzbey’in yaşamını yitirdiği belirlendi.Arzu Yüzbey, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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erzurum, cinayet

Tartıştığı eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

14:57 29.01.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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Erzurum'un Pasinler ilçesinde 2 çocuk annesi Arzu Yüzbey, tartıştığı eşi Adem Yüzbey'i kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
Erzurum'daki olay, dün gece saatlerinde Pasinler ilçesinin kırsal Otlukapı Mahallesi’nde meydana geldi. 6 yıllık evli olan ve 2 çocukları bulunan Arzu ve Adem Yüzbey arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Arzu Yüzbey, eşini kalbinden bıçakladı.
İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Adem Yüzbey’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Arzu Yüzbey, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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