https://tr.sputniknews.com/20220129/tartistigi-esini-kalbinden-bicaklayarak-oldurdu-1053264004.html

Tartıştığı eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 2 çocuk annesi Arzu Yüzbey, tartıştığı eşi Adem Yüzbey'i kalbinden bıçaklayarak öldürdü. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T14:57+0300

2022-01-29T14:57+0300

2022-01-29T14:55+0300

yaşam

erzurum

cinayet

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Erzurum'daki olay, dün gece saatlerinde Pasinler ilçesinin kırsal Otlukapı Mahallesi’nde meydana geldi. 6 yıllık evli olan ve 2 çocukları bulunan Arzu ve Adem Yüzbey arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Arzu Yüzbey, eşini kalbinden bıçakladı.İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Adem Yüzbey’in yaşamını yitirdiği belirlendi.Arzu Yüzbey, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

erzurum, cinayet