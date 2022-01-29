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TEM'de kar temizliği: Bu kez Ankara yönü kapanacak
TEM'de kar temizliği: Bu kez Ankara yönü kapanacak
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi geçici olarak ulaşıma kapatılacak. Bu gece saat 01.00'de başlayacak çalışma saat 04.00'e kadar sürecek. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T17:34+0300
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kar yağışı
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi Ankara yönü, kar temizleme çalışması nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılacak.Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otoyolun Bolu Dağı Tünel Bölgesi'ndeki viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için çalışma yürütülecek.Bu kapsamda otoyolun Ankara yönü, 30 Ocak'ta 01.00-04.00 saatlerinde ulaşıma kapatılacakOtoyolun kapalı olduğu saat diliminde ulaşım, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna aktarılacak.İstanbul istikametinde viyadüklerin üzerindeki kar yığınları 01.00-03.30 saatlerinde yapılan çalışmayla temizlenmiş, çalışma esnasında trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 kar yoluna yönlendirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220128/temde-kar-mesaisi-istanbul-yonu-ulasima-kapatilacak-1053246077.html
türkiye
ankara
istanbul
bolu dağı
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ankara, istanbul, kar yağışı, tem otoyolu, bolu dağı

TEM'de kar temizliği: Bu kez Ankara yönü kapanacak

17:34 29.01.2022
© DHATEM Ankara yönü kar nedeniyle kapandı
TEM Ankara yönü kar nedeniyle kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© DHA
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi geçici olarak ulaşıma kapatılacak. Bu gece saat 01.00'de başlayacak çalışma saat 04.00'e kadar sürecek.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi Ankara yönü, kar temizleme çalışması nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılacak.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otoyolun Bolu Dağı Tünel Bölgesi'ndeki viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için çalışma yürütülecek.
Bu kapsamda otoyolun Ankara yönü, 30 Ocak'ta 01.00-04.00 saatlerinde ulaşıma kapatılacak
Otoyolun kapalı olduğu saat diliminde ulaşım, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna aktarılacak.
İstanbul istikametinde viyadüklerin üzerindeki kar yığınları 01.00-03.30 saatlerinde yapılan çalışmayla temizlenmiş, çalışma esnasında trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 kar yoluna yönlendirilmişti.
TEM - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
TÜRKİYE
TEM'de kar mesaisi: İstanbul yönü ulaşıma kapatılacak
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