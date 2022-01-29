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Tesla İzmir'de süper şarj istasyonu kuracak
Tesla İzmir'de süper şarj istasyonu kuracak
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın İzmir'de süper şarj istasyonu kurma kararı şoför ve otomobilcileri sevindirdi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T12:21+0300
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izmir
tesla
şarj
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Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla'nın resmi internet sitesindeki süper şarj (Supercharge) istasyonlarına ilişkin konumlarını güncellemesiyle, elektrikli araç talepleri yeniden gündeme geldi.İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, teknolojinin sürekli ilerlediğini, elektrikli araçların da çevreye duyarlılık ve ekonomik uygunluk nedeniyle ilgi gördüğünü söyledi.Kendilerinin de elektrikli araçlardan yana olduklarını dile getiren Anık, "ÖTV sorunu çözülürse ve şarj istasyonları da yaygınlaşırsa şoförler ve otomobilciler esnafı olarak biz acilen elektrikli araçlara geçeriz" dedi.Tesla'nın Türkiye'deki şarj istasyonlarını güncellemesi nedeniyle mutlu olduklarını aktaran Anık, şöyle devam etti:"İzmir'deki otomobilciler artık elektrikli araçlara daha hızlı geçebilir. Çünkü bu işin olmazsa olmazı elektrikli şarj aletleri. Şu anda İzmir'de takside kullanılan elektrikli araç yok ama bizim idealimiz bu. Mutlaka Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de İzmir'de de yaygınlaşmalı. Şu an Türkiye'deki araçlar çok pahalı. Öncelikle ÖTV'nin de düzenlenmesi lazım. Elektrikli araca geçmemiz gerektiğini herkes söylüyor, keşke bir an önce yerli elektrikli araç piyasaya sürülse ya da ithal araçlar gelse fiyatlar da ehven olsa da geçebilsek. Biz istiyoruz çünkü akaryakıt fiyatları ile başa çıkmamız mümkün olmuyor. Elektrikli araçlar olmazsa olmazımız. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak en büyük projelerimiz de elektrikli araçlar ile ilgili olacak."Elektrikli araçları deneyeceklerAnık, oda olarak ilk projelerini hibrit araçlarla gerçekleştirdiklerini ancak yeterince ekonomik olmadığını tespit ettiklerini anlattı.Elektrikli araçları deneme kararı aldıklarını da kaydeden Anık, "Odamıza bir elektrikli araç alacağız. Onu da hizmet aracı olarak kullanacağız. Görüşmelerimiz sürüyor. Deneyecek ve göreceğiz. Esnafımızın da elektrikli araçları görmesini istiyoruz. Mümkünse biz de Tesla'nın şarj ünitesinden faydalanmak isteriz. İzmir'deki mevcut istasyonlar taksici esnaf için uygun olmaz. Çünkü benzin alır gibi kısa sürede akaryakıt ikmalini tamamlamamız gerekiyor" diye konuştu.
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izmir, tesla, şarj, kablosuz şarj

Tesla İzmir'de süper şarj istasyonu kuracak

12:21 29.01.2022
© İHA / FILIP SINGERTesla şarj istasyonu - elektrikli araç - tesla
Tesla şarj istasyonu - elektrikli araç - tesla - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© İHA / FILIP SINGER
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın İzmir'de süper şarj istasyonu kurma kararı şoför ve otomobilcileri sevindirdi.
Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla'nın resmi internet sitesindeki süper şarj (Supercharge) istasyonlarına ilişkin konumlarını güncellemesiyle, elektrikli araç talepleri yeniden gündeme geldi.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, teknolojinin sürekli ilerlediğini, elektrikli araçların da çevreye duyarlılık ve ekonomik uygunluk nedeniyle ilgi gördüğünü söyledi.
Kendilerinin de elektrikli araçlardan yana olduklarını dile getiren Anık, "ÖTV sorunu çözülürse ve şarj istasyonları da yaygınlaşırsa şoförler ve otomobilciler esnafı olarak biz acilen elektrikli araçlara geçeriz" dedi.
Tesla'nın Türkiye'deki şarj istasyonlarını güncellemesi nedeniyle mutlu olduklarını aktaran Anık, şöyle devam etti:
"İzmir'deki otomobilciler artık elektrikli araçlara daha hızlı geçebilir. Çünkü bu işin olmazsa olmazı elektrikli şarj aletleri. Şu anda İzmir'de takside kullanılan elektrikli araç yok ama bizim idealimiz bu. Mutlaka Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de İzmir'de de yaygınlaşmalı. Şu an Türkiye'deki araçlar çok pahalı. Öncelikle ÖTV'nin de düzenlenmesi lazım. Elektrikli araca geçmemiz gerektiğini herkes söylüyor, keşke bir an önce yerli elektrikli araç piyasaya sürülse ya da ithal araçlar gelse fiyatlar da ehven olsa da geçebilsek. Biz istiyoruz çünkü akaryakıt fiyatları ile başa çıkmamız mümkün olmuyor. Elektrikli araçlar olmazsa olmazımız. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak en büyük projelerimiz de elektrikli araçlar ile ilgili olacak."

Elektrikli araçları deneyecekler

Anık, oda olarak ilk projelerini hibrit araçlarla gerçekleştirdiklerini ancak yeterince ekonomik olmadığını tespit ettiklerini anlattı.
Elektrikli araçları deneme kararı aldıklarını da kaydeden Anık, "Odamıza bir elektrikli araç alacağız. Onu da hizmet aracı olarak kullanacağız. Görüşmelerimiz sürüyor. Deneyecek ve göreceğiz. Esnafımızın da elektrikli araçları görmesini istiyoruz. Mümkünse biz de Tesla'nın şarj ünitesinden faydalanmak isteriz. İzmir'deki mevcut istasyonlar taksici esnaf için uygun olmaz. Çünkü benzin alır gibi kısa sürede akaryakıt ikmalini tamamlamamız gerekiyor" diye konuştu.
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