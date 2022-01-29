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https://tr.sputniknews.com/20220129/thy-istanbul-new-york-seferlerini-iptal-etti-1053263141.html
THY, İstanbul-New York seferlerini iptal etti
THY, İstanbul-New York seferlerini iptal etti
THY, İstanbul-New York seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T13:54+0300
2022-01-29T13:53+0300
dünya
thy
new york
iptal
sefer
türk hava yolları (thy)
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "New York bölgesinde görülen olumsuz hava koşulları (Yoğun kar yağışı) nedeniyle JFK Havalimanı'nın 1 numaralı terminali operasyona kapalı olacaktır. Bu nedenle 29 Ocak tarihli İstanbul-New York uçuşlarımız dönüş seferleri ile birlikte iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.
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thy, new york, iptal, sefer, türk hava yolları (thy)

THY, İstanbul-New York seferlerini iptal etti

13:54 29.01.2022
© AATHY - kar - İstanbul Havalimanı
THY - kar - İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© AA
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THY, İstanbul-New York seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "New York bölgesinde görülen olumsuz hava koşulları (Yoğun kar yağışı) nedeniyle JFK Havalimanı'nın 1 numaralı terminali operasyona kapalı olacaktır. Bu nedenle 29 Ocak tarihli İstanbul-New York uçuşlarımız dönüş seferleri ile birlikte iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.
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