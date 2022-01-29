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THY'den İBB Sözcüsü Ongun'a yanıt: Misafirlerimizin kişisel verilerini koruyoruz
THY'den İBB Sözcüsü Ongun'a yanıt: Misafirlerimizin kişisel verilerini koruyoruz
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’un uçuş bilgilerinin sızdırıldığı iddiasını... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T20:58+0300
2022-01-29T20:58+0300
türkiye
ibb
türk hava yolları (thy)
yahya üstün
kişisel veri
murat ongun
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İBB Sözcüsü Murat Ongun’un uçuş bilgilerinin sızdırıldığı iddiasına yanıt verdi.Twitter hesabından açıklama yapan Üstün, "Dünyanın 128 ülkesinden ağırladığımız misafirlerimizin kişisel verilerini hiçbir ayrım yapmaksızın koruyoruz. Bu konu hakkında kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapan kişi ve haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.İBB Sözcüsü Ongun, uçuş bilgisinin Twitter'da bir kişi tarafından paylaşılması hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemiş, "Bu bilgilerin deşifre edilmesi özel hayatın ihlalidir" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220127/-thy-yonetim-kurulu-baskani-ilker-ayci-istifa-etti-yerine-ahmet-bolat-atandi-1053204276.html
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ibb, türk hava yolları (thy), yahya üstün, kişisel veri, murat ongun

THY'den İBB Sözcüsü Ongun'a yanıt: Misafirlerimizin kişisel verilerini koruyoruz

20:58 29.01.2022
© AATHY-Türk Hava Yolları
THY-Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© AA
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’un uçuş bilgilerinin sızdırıldığı iddiasını reddetti.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İBB Sözcüsü Murat Ongun’un uçuş bilgilerinin sızdırıldığı iddiasına yanıt verdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Üstün, "Dünyanın 128 ülkesinden ağırladığımız misafirlerimizin kişisel verilerini hiçbir ayrım yapmaksızın koruyoruz. Bu konu hakkında kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapan kişi ve haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İBB Sözcüsü Ongun, uçuş bilgisinin Twitter'da bir kişi tarafından paylaşılması hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemiş, "Bu bilgilerin deşifre edilmesi özel hayatın ihlalidir" demişti.
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