https://tr.sputniknews.com/20220129/thyden-ibb-sozcusu-onguna-yanit-misafirlerimizin-kisisel-verilerini-koruyoruz-1053269276.html

THY'den İBB Sözcüsü Ongun'a yanıt: Misafirlerimizin kişisel verilerini koruyoruz

THY'den İBB Sözcüsü Ongun'a yanıt: Misafirlerimizin kişisel verilerini koruyoruz

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’un uçuş bilgilerinin sızdırıldığı iddiasını... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T20:58+0300

2022-01-29T20:58+0300

2022-01-29T20:58+0300

türkiye

ibb

türk hava yolları (thy)

yahya üstün

kişisel veri

murat ongun

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İBB Sözcüsü Murat Ongun’un uçuş bilgilerinin sızdırıldığı iddiasına yanıt verdi.Twitter hesabından açıklama yapan Üstün, "Dünyanın 128 ülkesinden ağırladığımız misafirlerimizin kişisel verilerini hiçbir ayrım yapmaksızın koruyoruz. Bu konu hakkında kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapan kişi ve haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.İBB Sözcüsü Ongun, uçuş bilgisinin Twitter'da bir kişi tarafından paylaşılması hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemiş, "Bu bilgilerin deşifre edilmesi özel hayatın ihlalidir" demişti.

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ibb, türk hava yolları (thy), yahya üstün, kişisel veri, murat ongun