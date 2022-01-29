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https://tr.sputniknews.com/20220129/tom-brady-22-yillik-nfl-kariyerine-son-verdi-1053271447.html
Tom Brady 22 yıllık NFL kariyerine son verdi
Tom Brady 22 yıllık NFL kariyerine son verdi
Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) efsane isimlerinden Tom Brady, 22 yıllık kariyerini sonlandırdı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T23:49+0300
2022-01-29T23:50+0300
spor
ulusal amerikan futbol ligi (nfl)
amerikan futbolu
tom brady
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ABD basınında yer alan haberlerde, 44 yaşındaki oyun kurucu Brady'nin emeklilik kararı aldığı belirtildi.Kariyerine New England Patriots formasıyla 2000'de başlayan Brady, 2020'de Tampa Bay Buccaneers'a imza atmıştı.NFL'de 15 kez all-star seçilen ABD'li sporcu, 7 Super Bowl şampiyonluğu yaşamıştı. Brady, 3 kez NFL normal sezonunda, 5 defa da Super Bowl'da en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazanmıştı.Brady, NFL'de en fazla şampiyonluk yaşayan ve Super Bowl'da en çok MVP seçilen oyuncu unvanlarını elinde bulunduruyor.
https://tr.sputniknews.com/20190508/nfl-yildizi-tom-brady-icin-ne-kadar-kazandiginin-onemi-yok-zaten-karim-bunchen-cok-kazaniyor-1038987155.html
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ulusal amerikan futbol ligi (nfl), amerikan futbolu, tom brady

Tom Brady 22 yıllık NFL kariyerine son verdi

23:49 29.01.2022 (güncellendi: 23:50 29.01.2022)
© REUTERS / Mark J. RebilasTom Brady- Super Bowl
Tom Brady- Super Bowl - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Mark J. Rebilas
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Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) efsane isimlerinden Tom Brady, 22 yıllık kariyerini sonlandırdı.
ABD basınında yer alan haberlerde, 44 yaşındaki oyun kurucu Brady'nin emeklilik kararı aldığı belirtildi.
Kariyerine New England Patriots formasıyla 2000'de başlayan Brady, 2020'de Tampa Bay Buccaneers'a imza atmıştı.
NFL'de 15 kez all-star seçilen ABD'li sporcu, 7 Super Bowl şampiyonluğu yaşamıştı. Brady, 3 kez NFL normal sezonunda, 5 defa da Super Bowl'da en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazanmıştı.
Brady, NFL'de en fazla şampiyonluk yaşayan ve Super Bowl'da en çok MVP seçilen oyuncu unvanlarını elinde bulunduruyor.
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