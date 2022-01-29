https://tr.sputniknews.com/20220129/tom-brady-22-yillik-nfl-kariyerine-son-verdi-1053271447.html

Tom Brady 22 yıllık NFL kariyerine son verdi

Tom Brady 22 yıllık NFL kariyerine son verdi

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) efsane isimlerinden Tom Brady, 22 yıllık kariyerini sonlandırdı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T23:49+0300

2022-01-29T23:49+0300

2022-01-29T23:50+0300

spor

ulusal amerikan futbol ligi (nfl)

amerikan futbolu

tom brady

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1043754780_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4617bc93049ee0da03c18dffd8aeb4ba.jpg

ABD basınında yer alan haberlerde, 44 yaşındaki oyun kurucu Brady'nin emeklilik kararı aldığı belirtildi.Kariyerine New England Patriots formasıyla 2000'de başlayan Brady, 2020'de Tampa Bay Buccaneers'a imza atmıştı.NFL'de 15 kez all-star seçilen ABD'li sporcu, 7 Super Bowl şampiyonluğu yaşamıştı. Brady, 3 kez NFL normal sezonunda, 5 defa da Super Bowl'da en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazanmıştı.Brady, NFL'de en fazla şampiyonluk yaşayan ve Super Bowl'da en çok MVP seçilen oyuncu unvanlarını elinde bulunduruyor.

https://tr.sputniknews.com/20190508/nfl-yildizi-tom-brady-icin-ne-kadar-kazandiginin-onemi-yok-zaten-karim-bunchen-cok-kazaniyor-1038987155.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ulusal amerikan futbol ligi (nfl), amerikan futbolu, tom brady