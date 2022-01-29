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https://tr.sputniknews.com/20220129/tuik-baskani-sait-erdal-dincer-gorevinden-alindi-1053257831.html
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alınarak, yerine Erhan Çetinkaya atandı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T01:43+0300
2022-01-29T01:43+0300
2022-01-29T01:49+0300
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tüik
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı
01:43 29.01.2022 (güncellendi: 01:49 29.01.2022)
Ayrıntılar geliyor
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alınarak, yerine Erhan Çetinkaya atandı.