https://tr.sputniknews.com/20220129/turkiyede-son-24-saatte-94-bin-783-kisinin-testi-pozitif-cikti-174-kisi-hayatini-kaybetti-1053268672.html

Türkiye'de koronavirüs: 174 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 94 binin üzerinde

Türkiye'de koronavirüs: 174 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 94 binin üzerinde

Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 17 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T19:45+0300

2022-01-29T19:45+0300

2022-01-29T19:55+0300

koronavirüs

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor" dedi.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs