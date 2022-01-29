https://tr.sputniknews.com/20220129/venezuellada-sagci-muhalefet-maduronun-gorevden-alinmasi-icin-yeterli-imzaya-ulasamadi-1053260348.html
Venezüella'da sağcı muhalefet, Maduro'nun görevden alınması için yeterli imzaya ulaşamadı
Venezüella'da sağcı muhalefet, Maduro'nun görevden alınması için yeterli imzaya ulaşamadı
Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevden alınmasına yönelik referandum talep eden muhalefetin, gerekli imza sayısına... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T09:07+0300
2022-01-29T09:07+0300
2022-01-29T09:05+0300
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nicolas maduro
venezüella
referandum
seçim
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CNE'den yapılan açıklamada, halktan toplam 42 bin 421 başvurunun geldiği belirtilerek, Anayasa'nın 72. maddesince referandum için istenilen rakamının altında kaldığı anımsatılarak, talebin kabul edilmediği kaydedildi.Konuya ilişkin açıklamada bulunan Maduro, muhalefetin bir kez daha başarısızlığa uğradığını vurgulayarak, "Darbe, aşırı sağcı, yine fiyaskoya uğradı, ama onların hatasıdır. Ben hatalarım olduğumda bunları üstleniyorum" ifadesini kullandı.Referandum talebinde bulunan grupların, Venezüella Geri Çağırma Hareketi (MOVER), Ulusal ve Uluslararası Demokrasi Komitesi ve Confedejunta Ulusal Yürütme Komitesi olduğu bilgisi paylaşılmıştı.Grubun sözcüsü Nelson Chitty La Roche, 18 Ocak'ta basına yaptığı açıklamada, toplumsal barışın sağlanması için referandumun gerekli olduğunu belirterek, "Biz geri çağırma referandumu istiyoruz. Sosyal barış ve kurumsal güven için, Venezüellalıların gelecek hayalleri için bunu istiyoruz" diye konuşmuştu.
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Venezüella'da sağcı muhalefet, Maduro'nun görevden alınması için yeterli imzaya ulaşamadı
Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevden alınmasına yönelik referandum talep eden muhalefetin, gerekli imza sayısına ulaşamadığını bildirdi.
CNE'den yapılan açıklamada, halktan toplam 42 bin 421 başvurunun geldiği belirtilerek, Anayasa'nın 72. maddesince referandum için istenilen rakamının altında kaldığı anımsatılarak, talebin kabul edilmediği kaydedildi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Maduro, muhalefetin bir kez daha başarısızlığa uğradığını vurgulayarak, "Darbe, aşırı sağcı, yine fiyaskoya uğradı, ama onların hatasıdır. Ben hatalarım olduğumda bunları üstleniyorum" ifadesini kullandı.
Referandum talebinde bulunan grupların, Venezüella Geri Çağırma Hareketi (MOVER), Ulusal ve Uluslararası Demokrasi Komitesi ve Confedejunta Ulusal Yürütme Komitesi olduğu bilgisi paylaşılmıştı.
Grubun sözcüsü Nelson Chitty La Roche, 18 Ocak'ta basına yaptığı açıklamada, toplumsal barışın sağlanması için referandumun gerekli olduğunu belirterek, "Biz geri çağırma referandumu istiyoruz. Sosyal barış ve kurumsal güven için, Venezüellalıların gelecek hayalleri için bunu istiyoruz" diye konuşmuştu.