https://tr.sputniknews.com/20220129/yeni-zelanda-basbakani-ardern-kovid-19-temaslisi-suphesiyle-kendini-izole-etti-1053270290.html

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, 'Kovid-19 temaslısı' şüphesiyle kendini izole etti

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, 'Kovid-19 temaslısı' şüphesiyle kendini izole etti

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19 temaslısı olduğu şüphesiyle kendisini izole etme kararı aldı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T22:27+0300

2022-01-29T22:27+0300

2022-01-29T22:27+0300

dünya

yeni zelanda

jacinda ardern

izole

koronavirüs

kovid-19

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Kerikeri kasabasından Auckland şehrine yapılan bir uçuşta Kovid-19'a yakalanan kişilerin olduğunun tespiti üzerine, Başbakan Ardern ile uçakta bulunan Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro'nun da kendini izole ettiği bildirildi.Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Ardern'in semptom göstermediği ve kendini iyi hissettiği aktarıldı.5 milyon nüfuslu ülkede, Kovid-19 salgını boyunca virüs kaynaklı 52 ölüm bildirildi."Our World in Data"nın verilerine göre, Yeni Zelandalıların yaklaşık yüzde 77'si aşılandı.

https://tr.sputniknews.com/20220128/yeni-zelandada-kovid-19-kurallari-saka-zannedildi-pozitiflere-14-temaslilara-24-gun-karantina-1053227932.html

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yeni zelanda, jacinda ardern, izole, koronavirüs, kovid-19