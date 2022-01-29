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https://tr.sputniknews.com/20220129/yeni-zelanda-basbakani-ardern-kovid-19-temaslisi-suphesiyle-kendini-izole-etti-1053270290.html
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, 'Kovid-19 temaslısı' şüphesiyle kendini izole etti
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, 'Kovid-19 temaslısı' şüphesiyle kendini izole etti
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19 temaslısı olduğu şüphesiyle kendisini izole etme kararı aldı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T22:27+0300
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dünya
yeni zelanda
jacinda ardern
izole
koronavirüs
kovid-19
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Kerikeri kasabasından Auckland şehrine yapılan bir uçuşta Kovid-19'a yakalanan kişilerin olduğunun tespiti üzerine, Başbakan Ardern ile uçakta bulunan Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro'nun da kendini izole ettiği bildirildi.Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Ardern'in semptom göstermediği ve kendini iyi hissettiği aktarıldı.5 milyon nüfuslu ülkede, Kovid-19 salgını boyunca virüs kaynaklı 52 ölüm bildirildi."Our World in Data"nın verilerine göre, Yeni Zelandalıların yaklaşık yüzde 77'si aşılandı.
https://tr.sputniknews.com/20220128/yeni-zelandada-kovid-19-kurallari-saka-zannedildi-pozitiflere-14-temaslilara-24-gun-karantina-1053227932.html
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yeni zelanda, jacinda ardern, izole, koronavirüs, kovid-19

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, 'Kovid-19 temaslısı' şüphesiyle kendini izole etti

22:27 29.01.2022
© AFP 2021 / MARTY MELVILLEYeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© AFP 2021 / MARTY MELVILLE
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19 temaslısı olduğu şüphesiyle kendisini izole etme kararı aldı.
Kerikeri kasabasından Auckland şehrine yapılan bir uçuşta Kovid-19'a yakalanan kişilerin olduğunun tespiti üzerine, Başbakan Ardern ile uçakta bulunan Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro'nun da kendini izole ettiği bildirildi.
Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Ardern'in semptom göstermediği ve kendini iyi hissettiği aktarıldı.
5 milyon nüfuslu ülkede, Kovid-19 salgını boyunca virüs kaynaklı 52 ölüm bildirildi.
"Our World in Data"nın verilerine göre, Yeni Zelandalıların yaklaşık yüzde 77'si aşılandı.
Jacinda Ardern - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
KORONAVİRÜS
Yeni Zelanda'da Kovid-19 kuralları şaka zannedildi: Pozitiflere 14, temaslılara 24 gün karantina
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