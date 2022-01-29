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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220129/zelenskiy-ile-macron-arasinda-telefon-gorusmesi-1053259297.html
Zelenskiy ile Macron arasında telefon görüşmesi
Zelenskiy ile Macron arasında telefon görüşmesi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T03:54+0300
2022-01-29T03:54+0300
ukrayna krizi
fransa
ukrayna
emmanuel macron
telefon görüşmesi
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy ile Macron'un görüşmesinde, Ukrayna'nın doğusundaki mevcut kriz ele alındı.İki lider görüşmede, bu meseleye ilişkin Normandiya Formatı çerçevesindeki çalışmaların başlatılmasından ve format çerçevesinde 26 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te toplantının yapılmasından memnuniyetini dile getirdi.İleride yapılacak toplantının hızlandırılması konusunda mutabık kalındığı görüşmede, Zelenskiy, 'diplomatik girişimlerin devam ettiği sürece, ilerideki gerginlik riskinin azalacağını' belirtti.Görüşmede, Ukrayna ve Fransa arasında ekonomi alanında yapılan anlaşmalar ve yeni projelerin uygulanması ile ilgili konular ele alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220128/biden-ile-zelenskiy-arasinda-telefon-gorusmesi--1053219233.html
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fransa, ukrayna, emmanuel macron, telefon görüşmesi, vladimir zelenskiy

Zelenskiy ile Macron arasında telefon görüşmesi

03:54 29.01.2022
© REUTERSVladimir Zelenskiy - Emmanuel Macron
Vladimir Zelenskiy - Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© REUTERS
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy ile Macron'un görüşmesinde, Ukrayna'nın doğusundaki mevcut kriz ele alındı.
İki lider görüşmede, bu meseleye ilişkin Normandiya Formatı çerçevesindeki çalışmaların başlatılmasından ve format çerçevesinde 26 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te toplantının yapılmasından memnuniyetini dile getirdi.
İleride yapılacak toplantının hızlandırılması konusunda mutabık kalındığı görüşmede, Zelenskiy, 'diplomatik girişimlerin devam ettiği sürece, ilerideki gerginlik riskinin azalacağını' belirtti.
Görüşmede, Ukrayna ve Fransa arasında ekonomi alanında yapılan anlaşmalar ve yeni projelerin uygulanması ile ilgili konular ele alındı.
Biden - Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
Ukrayna krizi
Biden ile Zelenskiy arasında telefon görüşmesi
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