https://tr.sputniknews.com/20220129/zelenskiy-ile-macron-arasinda-telefon-gorusmesi-1053259297.html

Zelenskiy ile Macron arasında telefon görüşmesi

Zelenskiy ile Macron arasında telefon görüşmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T03:54+0300

2022-01-29T03:54+0300

2022-01-29T03:54+0300

ukrayna krizi

fransa

ukrayna

emmanuel macron

telefon görüşmesi

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104080/68/1040806862_0:185:2629:1664_1920x0_80_0_0_a1fb094afa9cafa000cb88564fd393f9.jpg

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy ile Macron'un görüşmesinde, Ukrayna'nın doğusundaki mevcut kriz ele alındı.İki lider görüşmede, bu meseleye ilişkin Normandiya Formatı çerçevesindeki çalışmaların başlatılmasından ve format çerçevesinde 26 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te toplantının yapılmasından memnuniyetini dile getirdi.İleride yapılacak toplantının hızlandırılması konusunda mutabık kalındığı görüşmede, Zelenskiy, 'diplomatik girişimlerin devam ettiği sürece, ilerideki gerginlik riskinin azalacağını' belirtti.Görüşmede, Ukrayna ve Fransa arasında ekonomi alanında yapılan anlaşmalar ve yeni projelerin uygulanması ile ilgili konular ele alındı.

https://tr.sputniknews.com/20220128/biden-ile-zelenskiy-arasinda-telefon-gorusmesi--1053219233.html

fransa

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, ukrayna, emmanuel macron, telefon görüşmesi, vladimir zelenskiy