https://tr.sputniknews.com/20220129/zelenskiy-ile-macron-arasinda-telefon-gorusmesi-1053259297.html
Zelenskiy ile Macron arasında telefon görüşmesi
Zelenskiy ile Macron arasında telefon görüşmesi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T03:54+0300
2022-01-29T03:54+0300
2022-01-29T03:54+0300
ukrayna krizi
fransa
ukrayna
emmanuel macron
telefon görüşmesi
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy ile Macron'un görüşmesinde, Ukrayna'nın doğusundaki mevcut kriz ele alındı.İki lider görüşmede, bu meseleye ilişkin Normandiya Formatı çerçevesindeki çalışmaların başlatılmasından ve format çerçevesinde 26 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te toplantının yapılmasından memnuniyetini dile getirdi.İleride yapılacak toplantının hızlandırılması konusunda mutabık kalındığı görüşmede, Zelenskiy, 'diplomatik girişimlerin devam ettiği sürece, ilerideki gerginlik riskinin azalacağını' belirtti.Görüşmede, Ukrayna ve Fransa arasında ekonomi alanında yapılan anlaşmalar ve yeni projelerin uygulanması ile ilgili konular ele alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220128/biden-ile-zelenskiy-arasinda-telefon-gorusmesi--1053219233.html
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fransa, ukrayna, emmanuel macron, telefon görüşmesi, vladimir zelenskiy
Zelenskiy ile Macron arasında telefon görüşmesi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy ile Macron'un görüşmesinde, Ukrayna'nın doğusundaki mevcut kriz ele alındı.
İki lider görüşmede, bu meseleye ilişkin Normandiya Formatı çerçevesindeki çalışmaların başlatılmasından ve format çerçevesinde 26 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te toplantının yapılmasından memnuniyetini dile getirdi.
İleride yapılacak toplantının hızlandırılması konusunda mutabık kalındığı görüşmede, Zelenskiy, 'diplomatik girişimlerin devam ettiği sürece, ilerideki gerginlik riskinin azalacağını' belirtti.
Görüşmede, Ukrayna ve Fransa arasında ekonomi alanında yapılan anlaşmalar ve yeni projelerin uygulanması ile ilgili konular ele alındı.