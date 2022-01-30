https://tr.sputniknews.com/20220130/15-metre-karin-icine-gomulen-esegini-donmaktan-son-anda-kurtardi-1053280655.html

1.5 metre karın içine gömülen eşeğini donmaktan son anda kurtardı

1.5 metre karın içine gömülen eşeğini donmaktan son anda kurtardı

Donmak üzereyken bulduğu eşeğini, kürekle karları temizleyerek çıkardıktan sonra ahıra götürdü. 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T14:42+0300

2022-01-30T14:42+0300

2022-01-30T14:42+0300

yaşam

türkiye

diyarbakır

kar yağışı

eşek

kurtarma

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Diyarbakır'da Abdullah Karacadağ, donmak üzereyken bulduğu eşeğini, kürekle karları temizleyerek çıkardıktan sonra ahıra götürdü. Bağlar ilçesi kırsal Karacadağ Mahallesi’nde, geçen hafta etkili olan kar yağışında, gece kontrol için ahıra giden Abdullah Karacadağ, eşeğini göremedi.Çevrede yakınlarıyla arama yapan Karacadağ, ahıra yakın yerde 1.5 metreyi aşan kar altında donmak üzere olan eşeğini fark etti. Karacadağ, sadece başı dışarıda olan hayvanı, kürekle karları temizleyerek kurtardı. Eşeğini ahıra götüren Karacadağ, battaniyeye sarıp, veterinere haber verdi. Ahıra gelen veterinerin kontrol ettiği eşeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

diyarbakır

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türkiye, diyarbakır, kar yağışı, eşek, kurtarma