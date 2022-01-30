https://tr.sputniknews.com/20220130/acikta-birakilan-elektrik-kablolari-kopegi-oldurdu-1053275620.html

Açıkta bırakılan elektrik kabloları köpeği öldürdü

Açıkta bırakılan elektrik kabloları köpeği öldürdü

Şişli'de 'Miel' isimli köpek, gezdirildiği sırada aydınlatma direğinde açık bırakıldığı belirtilen kablodan elektriğe kapılarak hayatını kaybetti. 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T10:26+0300

2022-01-30T10:26+0300

2022-01-30T10:26+0300

türkiye

istanbul

elektrik

köpek

şişli

ölüm

vefat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1053275699_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_88d7f47ae09bec40ff1dac1c6229f396.jpg

Şişli Barutçular Sokak’ta 25 Ocak Salı günü, ‘Miel’ isimli Sırp tazısı cinsi köpek, sahibinin arkadaşı tarafından gezdiriliyordu. Miel bir anda kablosu açık olan aydınlatma direğine yöneldi. Yönelmesi ile birlikte açık bırakılan kablolardaki elektrik akımına kapıldı.Miel’i gezdiren kadın çevredekilerden yardım istedi. Çevredeki bir esnaf Miel’i sokak lambasından uzaklaştırarak kalp masajı yaptı. Kalp masajının ardından Miel’i aracına koydu, veterinere götürdü. Miel veterinerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeğin sahibi şikayetçi olacağını belirtti.'Bi̇r çocuk da sokak lambasına dokunabi̇li̇rdi̇'Esnaf Eyüp Beyhan, “İçeride oturuyorduk, bir çığlık sesi geldi. Köpek yerde hareketsiz yatıyordu. Bir esnaf arkadaşım kalp masajı yaptı. Ardından da kucaklayıp veterinere götürdü. Köpek direğe dokunduğu an hareketsiz olarak kaldı. Elektrik firması çalışanları dün geldi bir işlemler yaptı. O kabloları kapattı. Bir çocuk da oraya dokunabilirdi” dediBerber Emre Atabey ise “Bu lambadaki kablolar uzun süredir açıktaydı. Elektrik kaçağı var mı yok mu kimse bilmiyordu. Ta ki köpek ölene kadar” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220130/kopeklerin-agac-dallarinda-biriken-karla-eglencesi-kamerada-1053272463.html

türkiye

istanbul

şişli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, elektrik, köpek, şişli, ölüm, vefat