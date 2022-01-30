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Açıkta bırakılan elektrik kabloları köpeği öldürdü
Açıkta bırakılan elektrik kabloları köpeği öldürdü
Şişli'de 'Miel' isimli köpek, gezdirildiği sırada aydınlatma direğinde açık bırakıldığı belirtilen kablodan elektriğe kapılarak hayatını kaybetti. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T10:26+0300
2022-01-30T10:26+0300
türkiye
istanbul
elektrik
köpek
şişli
ölüm
vefat
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Şişli Barutçular Sokak’ta 25 Ocak Salı günü, ‘Miel’ isimli Sırp tazısı cinsi köpek, sahibinin arkadaşı tarafından gezdiriliyordu. Miel bir anda kablosu açık olan aydınlatma direğine yöneldi. Yönelmesi ile birlikte açık bırakılan kablolardaki elektrik akımına kapıldı.Miel’i gezdiren kadın çevredekilerden yardım istedi. Çevredeki bir esnaf Miel’i sokak lambasından uzaklaştırarak kalp masajı yaptı. Kalp masajının ardından Miel’i aracına koydu, veterinere götürdü. Miel veterinerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeğin sahibi şikayetçi olacağını belirtti.'Bi̇r çocuk da sokak lambasına dokunabi̇li̇rdi̇'Esnaf Eyüp Beyhan, “İçeride oturuyorduk, bir çığlık sesi geldi. Köpek yerde hareketsiz yatıyordu. Bir esnaf arkadaşım kalp masajı yaptı. Ardından da kucaklayıp veterinere götürdü. Köpek direğe dokunduğu an hareketsiz olarak kaldı. Elektrik firması çalışanları dün geldi bir işlemler yaptı. O kabloları kapattı. Bir çocuk da oraya dokunabilirdi” dediBerber Emre Atabey ise “Bu lambadaki kablolar uzun süredir açıktaydı. Elektrik kaçağı var mı yok mu kimse bilmiyordu. Ta ki köpek ölene kadar” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220130/kopeklerin-agac-dallarinda-biriken-karla-eglencesi-kamerada-1053272463.html
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istanbul, elektrik, köpek, şişli, ölüm, vefat

Açıkta bırakılan elektrik kabloları köpeği öldürdü

10:26 30.01.2022
© DHAAçıkta bırakılan elektrik kabloları köpeği öldürdü
Açıkta bırakılan elektrik kabloları köpeği öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© DHA
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Şişli'de 'Miel' isimli köpek, gezdirildiği sırada aydınlatma direğinde açık bırakıldığı belirtilen kablodan elektriğe kapılarak hayatını kaybetti.
Şişli Barutçular Sokak’ta 25 Ocak Salı günü, ‘Miel’ isimli Sırp tazısı cinsi köpek, sahibinin arkadaşı tarafından gezdiriliyordu. Miel bir anda kablosu açık olan aydınlatma direğine yöneldi. Yönelmesi ile birlikte açık bırakılan kablolardaki elektrik akımına kapıldı.
Miel’i gezdiren kadın çevredekilerden yardım istedi. Çevredeki bir esnaf Miel’i sokak lambasından uzaklaştırarak kalp masajı yaptı. Kalp masajının ardından Miel’i aracına koydu, veterinere götürdü. Miel veterinerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeğin sahibi şikayetçi olacağını belirtti.

'Bi̇r çocuk da sokak lambasına dokunabi̇li̇rdi̇'

Esnaf Eyüp Beyhan, “İçeride oturuyorduk, bir çığlık sesi geldi. Köpek yerde hareketsiz yatıyordu. Bir esnaf arkadaşım kalp masajı yaptı. Ardından da kucaklayıp veterinere götürdü. Köpek direğe dokunduğu an hareketsiz olarak kaldı. Elektrik firması çalışanları dün geldi bir işlemler yaptı. O kabloları kapattı. Bir çocuk da oraya dokunabilirdi” dedi
Berber Emre Atabey ise “Bu lambadaki kablolar uzun süredir açıktaydı. Elektrik kaçağı var mı yok mu kimse bilmiyordu. Ta ki köpek ölene kadar” diye konuştu.
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