https://tr.sputniknews.com/20220130/adiyamanda-sokak-kopeginin-saldirisina-ugrayan-cocuk-yaralandi-1053273065.html

Adıyaman'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Adıyaman'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı. 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T02:50+0300

2022-01-30T02:50+0300

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türkiye

adıyaman

saldırı

köpek

çocuk

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Onevler köyü Kozağaç mezrasında yaşayan 8 yaşındaki Ayhan Altunbaş, sokak köpeğinin saldırısına uğradı.Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezraya ulaşmak için Diyarbakır'da konuşlu askeri helikopter devreye girdi. Bulunduğu yerden helikopterle alınarak Adıyaman Havalimanına getirilen Altunbaş, ambulansla Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı.Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

türkiye

adıyaman

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adıyaman, saldırı, köpek, çocuk