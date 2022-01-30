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Adıyaman'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Adıyaman'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T02:50+0300
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türkiye
adıyaman
saldırı
köpek
çocuk
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Onevler köyü Kozağaç mezrasında yaşayan 8 yaşındaki Ayhan Altunbaş, sokak köpeğinin saldırısına uğradı.Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezraya ulaşmak için Diyarbakır'da konuşlu askeri helikopter devreye girdi. Bulunduğu yerden helikopterle alınarak Adıyaman Havalimanına getirilen Altunbaş, ambulansla Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı.Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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adıyaman, saldırı, köpek, çocuk

Adıyaman'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

02:50 30.01.2022
© AAAdıyaman'ın Gerger ilçesinde sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© AA
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.
Onevler köyü Kozağaç mezrasında yaşayan 8 yaşındaki Ayhan Altunbaş, sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezraya ulaşmak için Diyarbakır'da konuşlu askeri helikopter devreye girdi. Bulunduğu yerden helikopterle alınarak Adıyaman Havalimanına getirilen Altunbaş, ambulansla Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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