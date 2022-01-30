https://tr.sputniknews.com/20220130/afad-kamplarda-15-suriyeli-cocugun-donarak-oldugu-iddiasi-gercegi-yansitmiyor-1053280111.html

AFAD: Kamplarda 15 Suriyeli çocuğun donarak öldüğü iddiası gerçeği yansıtmıyor

AFAD: Kamplarda 15 Suriyeli çocuğun donarak öldüğü iddiası gerçeği yansıtmıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarının gerçeği... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T14:21+0300

2022-01-30T14:21+0300

2022-01-30T14:21+0300

türkiye

afad

suriyeli

mülteci kampı

yalanlama

kamp

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AFAD'dan yapılan açıklamada, olayla ilgili kanıt olarak sunulan fotoğrafların 2013'te ve 2017'de yayınlandığının tespit edildiği belirtildi.Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile İdlib Gerginliği Azaltma bölgelerindeki insani yardım çalışmalarını, AFAD koordinasyonunda STK'lerle sürdürdüğü aktarılan açıklamada, güvenli bölgelerdeki çalışmaların 2016'dan beri kış tedbirleri de dahil tüm mevsim şartlarını içerecek biçimde yürütüldüğü kaydedildi.Güvenli bölgelerde, Türkiye'nin kontrolündeki kamplarda yalnız kar yağışlarının yoğun olduğu 6 günde 1692 çadır, 2 bin 480 ton kömür, 23 bin 961 gıda kolisi, 46 bin 476 battaniye, 44 bin 774 giyim malzemesi dağıtıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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afad, suriyeli, mülteci kampı, yalanlama, kamp