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Ali Babacan, ata bindiği fotoğrafı paylaştı: Benzin fiyatlarını görünce biz
Ali Babacan, ata bindiği fotoğrafı paylaştı: Benzin fiyatlarını görünce biz
DEVA Partisi lideri Babacan, akaryakıta yapılan zamları bu kez tiye aldı. Eşi Zeynep Babacan ile at üzerindeki fotoğrafını twitter hesabından paylaşan Babacan... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T14:25+0300
2022-01-30T14:25+0300
politika
ali babacan
benzin
at
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıktı.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, benzindeki rekor seviyeye ulaşan benzin fiyatına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Eşi Zeynep Babacan ile ata bindiği fotoğrafı paylaşan Babacan, ''Benzin fiyatlarını görünce biz'' ifadelerini kullandı.
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ali babacan, benzin, at, twitter , paylaşım

Ali Babacan, ata bindiği fotoğrafı paylaştı: Benzin fiyatlarını görünce biz

14:25 30.01.2022
© Fotoğraf : Twitter / Ali BabacanAli Babacan, ata bindiği fotoğrafı paylaştı: Benzin fiyatlarını görünce biz
Ali Babacan, ata bindiği fotoğrafı paylaştı: Benzin fiyatlarını görünce biz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© Fotoğraf : Twitter / Ali Babacan
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DEVA Partisi lideri Babacan, akaryakıta yapılan zamları bu kez tiye aldı. Eşi Zeynep Babacan ile at üzerindeki fotoğrafını twitter hesabından paylaşan Babacan, ''Benzin fiyatlarını görünce biz'' notunu düştü.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıktı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, benzindeki rekor seviyeye ulaşan benzin fiyatına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Eşi Zeynep Babacan ile ata bindiği fotoğrafı paylaşan Babacan, ''Benzin fiyatlarını görünce biz'' ifadelerini kullandı.
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