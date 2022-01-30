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Almanya’da koronavirüs protestosu: Çok sayıda gözaltı
Almanya’da koronavirüs protestosu: Çok sayıda gözaltı
Almanya’nın çeşitli kentlerinde Kovid-19 önlemlerine ve aşı zorunluluğuna karşı protesto gösterileri düzenlendi. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T03:36+0300
2022-01-30T03:36+0300
koronavirüs
almanya
protesto
gözaltı
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Alman basınında yer alan haberlere göre, Baden-Württemberg eyaletinin Reutlingen ve Freiburg kentlerinde toplam 4 bin 500 kişi hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelede aldığı önlemleri ve aşı zorunluğu getirilme planlanlarını protesto etti.Leipzig polisi tarafından yapılan açıklamada, Leipzig'de Kovid-19 önlemlerini protesto eden yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşün önlemlere ve çeşitli kurallara uyulmadığı gerekçesiyle polis tarafından durdurulduğu belirtildi.Burada birçok göstericinin bir hastaneyi korumak için oluşturulan polis zincirini aşarak hastane alanına girdiği aktarılan açıklamada, eylemcilerin büyük bir bölümünün burada yakalandığı ve 50’nin üzerindeki kişinin kimliğinin tespit edildiği ifade edildi.Açıklamada, bu kişiler hakkında hastane alanına izinsiz girmek, polise mukavemet etmek, toplanma yasasının ve Kovid-19 tedbirlerinin ihlal etmekten dolayı soruşturma başlatılacağı kaydedildi.Brandenburg an der Havel kentinde ise polisin bir izinsiz gösteriyi sonlandırdığı ve daha sonra haklarında soruşturma yapılması için bazı göstericilerin kimliklerinin tespit edildiği belirtildi.Öte yandan Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Schwerin kentinde 900, Aşağı Saksonya’nın Osnabrück şehrinde 1150 ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Düsseldorf kentinde de 3 bin 900 kişinin Kovid-19 önlemlerini protesto ettiği kaydedildi.
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almanya, protesto, gözaltı

Almanya’da koronavirüs protestosu: Çok sayıda gözaltı

03:36 30.01.2022
© REUTERSAn anti-vaccine protester holds a poster reading "I'm here because I am a critical citizen - Am I still allowed to do that without being perceived as "right" or "enemy of the state, @MEDIA??" during a demonstration on January 26, 2022 in Berlin, while delegates of the Bundestag (lower house of parliament) are debating on plans to impose compulsory Covid-19 vaccinations.
An anti-vaccine protester holds a poster reading I'm here because I am a critical citizen - Am I still allowed to do that without being perceived as right or enemy of the state, @MEDIA?? during a demonstration on January 26, 2022 in Berlin, while delegates of the Bundestag (lower house of parliament) are debating on plans to impose compulsory Covid-19 vaccinations. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© REUTERS
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Almanya’nın çeşitli kentlerinde Kovid-19 önlemlerine ve aşı zorunluluğuna karşı protesto gösterileri düzenlendi.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Baden-Württemberg eyaletinin Reutlingen ve Freiburg kentlerinde toplam 4 bin 500 kişi hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelede aldığı önlemleri ve aşı zorunluğu getirilme planlanlarını protesto etti.
Leipzig polisi tarafından yapılan açıklamada, Leipzig'de Kovid-19 önlemlerini protesto eden yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşün önlemlere ve çeşitli kurallara uyulmadığı gerekçesiyle polis tarafından durdurulduğu belirtildi.
Burada birçok göstericinin bir hastaneyi korumak için oluşturulan polis zincirini aşarak hastane alanına girdiği aktarılan açıklamada, eylemcilerin büyük bir bölümünün burada yakalandığı ve 50’nin üzerindeki kişinin kimliğinin tespit edildiği ifade edildi.
Açıklamada, bu kişiler hakkında hastane alanına izinsiz girmek, polise mukavemet etmek, toplanma yasasının ve Kovid-19 tedbirlerinin ihlal etmekten dolayı soruşturma başlatılacağı kaydedildi.
Brandenburg an der Havel kentinde ise polisin bir izinsiz gösteriyi sonlandırdığı ve daha sonra haklarında soruşturma yapılması için bazı göstericilerin kimliklerinin tespit edildiği belirtildi.
Öte yandan Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Schwerin kentinde 900, Aşağı Saksonya’nın Osnabrück şehrinde 1150 ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Düsseldorf kentinde de 3 bin 900 kişinin Kovid-19 önlemlerini protesto ettiği kaydedildi.
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