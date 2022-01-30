https://tr.sputniknews.com/20220130/almanyada-koronavirus-protestosu-cok-sayida-gozalti-1053273198.html

Almanya’da koronavirüs protestosu: Çok sayıda gözaltı

Almanya’da koronavirüs protestosu: Çok sayıda gözaltı

Almanya’nın çeşitli kentlerinde Kovid-19 önlemlerine ve aşı zorunluluğuna karşı protesto gösterileri düzenlendi. 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T03:36+0300

2022-01-30T03:36+0300

2022-01-30T03:36+0300

koronavirüs

almanya

protesto

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1053273173_0:263:1200:938_1920x0_80_0_0_a356b936ae694c8b9c34c2d239bc31f5.jpg

Alman basınında yer alan haberlere göre, Baden-Württemberg eyaletinin Reutlingen ve Freiburg kentlerinde toplam 4 bin 500 kişi hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelede aldığı önlemleri ve aşı zorunluğu getirilme planlanlarını protesto etti.Leipzig polisi tarafından yapılan açıklamada, Leipzig'de Kovid-19 önlemlerini protesto eden yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşün önlemlere ve çeşitli kurallara uyulmadığı gerekçesiyle polis tarafından durdurulduğu belirtildi.Burada birçok göstericinin bir hastaneyi korumak için oluşturulan polis zincirini aşarak hastane alanına girdiği aktarılan açıklamada, eylemcilerin büyük bir bölümünün burada yakalandığı ve 50’nin üzerindeki kişinin kimliğinin tespit edildiği ifade edildi.Açıklamada, bu kişiler hakkında hastane alanına izinsiz girmek, polise mukavemet etmek, toplanma yasasının ve Kovid-19 tedbirlerinin ihlal etmekten dolayı soruşturma başlatılacağı kaydedildi.Brandenburg an der Havel kentinde ise polisin bir izinsiz gösteriyi sonlandırdığı ve daha sonra haklarında soruşturma yapılması için bazı göstericilerin kimliklerinin tespit edildiği belirtildi.Öte yandan Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Schwerin kentinde 900, Aşağı Saksonya’nın Osnabrück şehrinde 1150 ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Düsseldorf kentinde de 3 bin 900 kişinin Kovid-19 önlemlerini protesto ettiği kaydedildi.

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, protesto, gözaltı