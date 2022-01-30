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Almanya'da Yeşiller Partisinin yeni eş genel başkanları seçildi
Almanya'da Yeşiller Partisinin yeni eş genel başkanları seçildi
Almanya'da Yeşiller Partisinin yeni eş genel başkanları Omid Nouripour ve Ricarda Lang oldu. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T04:23+0300
2022-01-30T04:30+0300
politika
almanya
alman yeşiller partisi
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Başkent Berlin’de çevrim içi düzenlenen Yeşiller Partisi Olağan Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İran kökenli Nouripour oyların yüzde 82,58’ini, Lang da 75,93’ünü alarak eş genel başkanlığa seçildi.Yüzde 88,35 oy alan Emily Büning de Genel Sekreter oldu.Oylama dijital ortamda yapıldığı için bu seçimlerin mektupla gönderilecek oylarla da onaylanması gerekiyor.46 yaşındaki dış politika uzmanı Nouripour, 18 yıldan beri Federal Meclis Milletvekilliği yapıyor.Nouripour, konuşmasında, adaylığıyla göçmen kökenlileri siyasete girmeye cesaretlendirmek istediğini söyledi.Partinin sol kanadında olan 28 yaşındaki Lang da Yeşiller Partisinin hükümette yer almasının talepleri gerçekleştirmek için bir fırsat olduğunu belirtti.Partinin yaklaşık 40 yıllık tarihinde "en genç eş genel başkan" olan Lang, 26 Eylül’de yapılan genel seçimde milletvekili seçilmişti.Partinin 2018’den bu yana eş genel başkanlık görevini yürüten Annalena Baerbock ve Robert Habeck, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında kasımda kurulan "trafik lambası" koalisyonunda bakanlık görevini üstlendikleri için partideki görevlerinden ayrılmıştı.Parti tüzüğüne göre, bakanlık üstelenenler eş başkanlık yapamıyor. Yeni hükümette Baerbock Dışişleri Bakanı, Habeck de Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı olmuştu.
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almanya, alman yeşiller partisi

Almanya'da Yeşiller Partisinin yeni eş genel başkanları seçildi

04:23 30.01.2022 (güncellendi: 04:30 30.01.2022)
© AP Photo / Michael SohnAlmanya'da Yeşiller Partisinin yeni eş genel başkanları Omid Nouripour ve Ricarda Lang oldu.
Almanya'da Yeşiller Partisinin yeni eş genel başkanları Omid Nouripour ve Ricarda Lang oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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Almanya'da Yeşiller Partisinin yeni eş genel başkanları Omid Nouripour ve Ricarda Lang oldu.
Başkent Berlin’de çevrim içi düzenlenen Yeşiller Partisi Olağan Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İran kökenli Nouripour oyların yüzde 82,58’ini, Lang da 75,93’ünü alarak eş genel başkanlığa seçildi.
Yüzde 88,35 oy alan Emily Büning de Genel Sekreter oldu.
Oylama dijital ortamda yapıldığı için bu seçimlerin mektupla gönderilecek oylarla da onaylanması gerekiyor.
46 yaşındaki dış politika uzmanı Nouripour, 18 yıldan beri Federal Meclis Milletvekilliği yapıyor.
Nouripour, konuşmasında, adaylığıyla göçmen kökenlileri siyasete girmeye cesaretlendirmek istediğini söyledi.
Partinin sol kanadında olan 28 yaşındaki Lang da Yeşiller Partisinin hükümette yer almasının talepleri gerçekleştirmek için bir fırsat olduğunu belirtti.
Partinin yaklaşık 40 yıllık tarihinde "en genç eş genel başkan" olan Lang, 26 Eylül’de yapılan genel seçimde milletvekili seçilmişti.
Partinin 2018’den bu yana eş genel başkanlık görevini yürüten Annalena Baerbock ve Robert Habeck, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında kasımda kurulan "trafik lambası" koalisyonunda bakanlık görevini üstlendikleri için partideki görevlerinden ayrılmıştı.
Parti tüzüğüne göre, bakanlık üstelenenler eş başkanlık yapamıyor. Yeni hükümette Baerbock Dışişleri Bakanı, Habeck de Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı olmuştu.
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