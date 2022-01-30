Altaylı: Çocuğun suç örgütü yöneticiliğinden hapiste olan babasının serbest bırakılması ricası olmuş

Habertürk yazarı Fatih Altaylı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kürsüden CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diye bağırtılan çocuğun Cumhurbaşkanından bir ricası olmuş. Suç örgütü yöneticiliğinden 10 yıldır hapiste olan babasının serbest bırakılması" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da yapılan toplu açılış töreninde bir çocuğa mikrofon uzatmış, çocuk "Arkadaşlar bu Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain, hain. Burada adam, en iyi adam. Ona oyunuzu verin. En büyük" ifadelerini kullanmıştı.
Habertürk yazarı Altaylı "Kürsüden CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diye bağırtılan çocuğun Cumhurbaşkanından bir ricası olmuş" ifadelerini kullandı.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kürsüden CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diye bağırtılan çocuğun Cumhurbaşkanından bir ricası olmuş. Suç örgütü yöneticiliğinden 10 yıldır hapiste olan babasının serbest bırakılması" dedi.
Kürsüden CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘na hain diyen bağırtılan çocuğun Cumhurbaşkanından bir ricası olmuş. Suç örgütü yöneticiliğinden 10 yıldır hapiste olan babasının serbest bırakılması. pic.twitter.com/oRXN0W6SLR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da yapılan toplu açılış töreninde bir çocuğa mikrofon uzatmış, çocuk "Arkadaşlar bu Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain, hain. Burada adam, en iyi adam. Ona oyunuzu verin. En büyük" ifadelerini kullanmıştı.