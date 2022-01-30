https://tr.sputniknews.com/20220130/altayli-cocugun-suc-orgutu-yoneticiliginden-hapiste-olan-babasinin-serbest-birakilmasi-ricasi-olmus-1053283827.html

Altaylı: Çocuğun suç örgütü yöneticiliğinden hapiste olan babasının serbest bırakılması ricası olmuş

Altaylı: Çocuğun suç örgütü yöneticiliğinden hapiste olan babasının serbest bırakılması ricası olmuş

Habertürk yazarı Altaylı "Kürsüden CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diye bağırtılan çocuğun Cumhurbaşkanından bir ricası olmuş" ifadelerini... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T17:46+0300

2022-01-30T17:46+0300

2022-01-30T17:46+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

trabzon

çocuk

fatih altaylı

miting

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048919469_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_239d6f86508d9e9e2376aa660d35629b.jpg

Habertürk yazarı Fatih Altaylı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kürsüden CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diye bağırtılan çocuğun Cumhurbaşkanından bir ricası olmuş. Suç örgütü yöneticiliğinden 10 yıldır hapiste olan babasının serbest bırakılması" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da yapılan toplu açılış töreninde bir çocuğa mikrofon uzatmış, çocuk "Arkadaşlar bu Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain, hain. Burada adam, en iyi adam. Ona oyunuzu verin. En büyük" ifadelerini kullanmıştı.

türkiye

trabzon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, trabzon, çocuk, fatih altaylı, miting