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Altaylı: Çocuğun suç örgütü yöneticiliğinden hapiste olan babasının serbest bırakılması ricası olmuş
Altaylı: Çocuğun suç örgütü yöneticiliğinden hapiste olan babasının serbest bırakılması ricası olmuş
Habertürk yazarı Altaylı "Kürsüden CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diye bağırtılan çocuğun Cumhurbaşkanından bir ricası olmuş" ifadelerini... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T17:46+0300
2022-01-30T17:46+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
trabzon
çocuk
fatih altaylı
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kürsüden CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diye bağırtılan çocuğun Cumhurbaşkanından bir ricası olmuş. Suç örgütü yöneticiliğinden 10 yıldır hapiste olan babasının serbest bırakılması" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da yapılan toplu açılış töreninde bir çocuğa mikrofon uzatmış, çocuk "Arkadaşlar bu Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain, hain. Burada adam, en iyi adam. Ona oyunuzu verin. En büyük" ifadelerini kullanmıştı.
türkiye
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recep tayyip erdoğan, trabzon, çocuk, fatih altaylı, miting

Altaylı: Çocuğun suç örgütü yöneticiliğinden hapiste olan babasının serbest bırakılması ricası olmuş

17:46 30.01.2022
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© Flickr
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Habertürk yazarı Altaylı "Kürsüden CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diye bağırtılan çocuğun Cumhurbaşkanından bir ricası olmuş" ifadelerini kullandı.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kürsüden CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diye bağırtılan çocuğun Cumhurbaşkanından bir ricası olmuş. Suç örgütü yöneticiliğinden 10 yıldır hapiste olan babasının serbest bırakılması" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da yapılan toplu açılış töreninde bir çocuğa mikrofon uzatmış, çocuk "Arkadaşlar bu Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain, hain. Burada adam, en iyi adam. Ona oyunuzu verin. En büyük" ifadelerini kullanmıştı.
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