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Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçına çıkamayacak
Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçına çıkamayacak
Anadolu Efes Kulübü, başantrenör Ergin Ataman'ın geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bugün oynanacak Fenerbahçe Beko maçında görev yapamayacağını... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T14:14+0300
2022-01-30T14:14+0300
spor
anadolu efes
fenerbahçe
hastalık
tribün
ergin ataman
fenerbahçe beko
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Ergin Ataman, yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Fenerbahçe Beko müsabakasında takımımızın başında sahaya çıkamayacaktır" denildi.Açıklamada ayrıca, tecrübeli antrenöre yapılan yeni tip koronavirüs testinin ise negatif çıktığı belirtildi.
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anadolu efes, fenerbahçe, hastalık, tribün, ergin ataman, fenerbahçe beko

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçına çıkamayacak

14:14 30.01.2022
© Fotoğraf : DHAErgin Ataman
Ergin Ataman - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© Fotoğraf : DHA
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Anadolu Efes Kulübü, başantrenör Ergin Ataman'ın geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bugün oynanacak Fenerbahçe Beko maçında görev yapamayacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Ergin Ataman, yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Fenerbahçe Beko müsabakasında takımımızın başında sahaya çıkamayacaktır" denildi.
Açıklamada ayrıca, tecrübeli antrenöre yapılan yeni tip koronavirüs testinin ise negatif çıktığı belirtildi.
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