https://tr.sputniknews.com/20220130/anadolu-efeste-basantrenor-ergin-ataman-fenerbahce-beko-macina-cikamayacak-1053279893.html

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçına çıkamayacak

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçına çıkamayacak

Anadolu Efes Kulübü, başantrenör Ergin Ataman'ın geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bugün oynanacak Fenerbahçe Beko maçında görev yapamayacağını... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T14:14+0300

2022-01-30T14:14+0300

2022-01-30T14:14+0300

spor

anadolu efes

fenerbahçe

hastalık

tribün

ergin ataman

fenerbahçe beko

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Ergin Ataman, yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Fenerbahçe Beko müsabakasında takımımızın başında sahaya çıkamayacaktır" denildi.Açıklamada ayrıca, tecrübeli antrenöre yapılan yeni tip koronavirüs testinin ise negatif çıktığı belirtildi.

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anadolu efes, fenerbahçe, hastalık, tribün, ergin ataman, fenerbahçe beko