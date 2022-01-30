https://tr.sputniknews.com/20220130/arkadasini-3lu-iliskide-sert-davrandigi-icin-oldurmus-1053277953.html

Arkadaşını 3’lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş

Arkadaşını 3’lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Elvan Küçükaltun, Kadir Demir'i bıçaklayıp, cinsel organını keserek öldürdü. Küçükaltun'un birlikte yaşadığı Alman sevgilisi... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T12:35+0300

2022-01-30T12:35+0300

2022-01-30T12:36+0300

türkiye

antalya

seks

manavgat

alman

kadın

cinayet

cinsel ilişki

katil

cinsel istek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1053277928_1:0:822:462_1920x0_80_0_0_6b852202041563c468025e3ef8372fea.jpg

Cuma gecesi Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak’ta meydana gelen olayda, Alman Nadia Angela Grosser ile birlikte yaşadığı Elvan Küçükaltun, sabah erken saatten itibaren alkol almaya başladı. İkili, saat 15.30 sıralarında arayan arkadaşları Kadir Demir’i de eve davet etti. Saat 19.00 sıralarında Kadir Demir’in de gelmesiyle birlikte alkol alan üçlü, ardından 3’lü cinsel ilişkide bulundu.Elvan Küçükaltun, bir süre sonra Kadir Demir’le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili kavga etti. Bu sırada Nadia Angela Grosser, köpeklerini alarak evden ayrıldı. Elvan Küçükaltun, eline geçirdiği bıçakla Kadir Demir’i önce göğsünden bıçakladı, ardından cinsel organını kesti.‘Et doğradım, i̇çi̇m daraldı’Kadir Demir'in hayatını kaybettiğini anlayan Elvan Küçükaltun, cesedi evin yakınındaki parka gömmek için harekete geçti. Parka giderek mezar yeri kazmaya başlayan Elvan Küçükaltun’u görenler, jandarmaya kaçak kazı ihbarında bulundu. Jandarma ekiplerini gören Elvan Küçükaltun, ara sokaklardan kaçarak Side sahiline gitti.Jandarma ekipleri, Side sahilinde Elvan Küçükaltun’u yürürken yakaladı. Üzeri kanlı olan Elvan Küçükaltun, jandarma görevlilerinin sorusu üzerine, “Ben et doğradım, içim daraldı, biraz hava almaya çıkmıştım” dedi. Elvan Küçükaltun’un davranışlarından şüphelenen jandarma, evi kontrol etmek için geldiğinde cinayetle karşılaştı. Telefonla eve çağrılan Nadia Angela Grosser’le birlikte Elvan Küçükaltun, gözaltına alındı. Kadir Demir’in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Elvan Küçükaltun ve Nadia Angela Grosser, sağlık raporlarının alınmasından sonra geniş güvenlik önlemleri altında Manavgat Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden Nadia Angela Grosser ifadesinde, Kadir Demir’in Side sahilindeki işletmelerde fotoğrafçılık yaptığını ve önceden tanıştıklarını belirterek şöyle dedi:‘Korktum, köpekleri̇ alarak evden çıktım’Yatak odasından elbiselerini alarak çıktığını, Elvan Küçükaltun’un kendisine zarar verebileceğini düşünerek besledikleri köpeklerle evden çıkıp sahile gittiğini anlatan Grosser, ifadesinde şunları söyledi:‘Öfkeyle ci̇nsel organını da kesmi̇şi̇m, çok pi̇şmanım’Elvan Küçükaltun ise 3’lü ilişki sırasında Kadir Demir’le tartıştıklarını ve kavga ettiklerini anlatarak, Odada bıçak vardı. Bıçağı almak istedi, ben ondan önce davrandım. Bıçağı aldım ve bıçakladım. Öfkeyle cinsel organını da kesmişim. Çok pişmanım, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı” diye konuştu.Manavgat Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Elvan Küçükaltun ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, Nadia Angela Grosser yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220130/kiskanclik-yuzunden-arkadasini-oldurup-cinsel-organini-kesti-1053272283.html

türkiye

antalya

manavgat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, seks, manavgat, alman, kadın, cinayet, cinsel ilişki, katil, cinsel istek, cinsel