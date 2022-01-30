KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
Avrupa'da koronavirüs kısıtlamalarına karşı gösteriler: 'Devlet halkın taleplerini dinlemeli'
23:07 30.01.2022 (güncellendi: 23:19 30.01.2022)
© AFP 2021 / Herbert PfarrhoferAvusturya - koronavirüs - Kovid-19 - kısıtlama - protesto
© AFP 2021 / Herbert Pfarrhofer
Hollanda, Almanya ve Çekya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde bugün koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi. Göstericiler, özellikle zorunlu aşı uygulaması ve aşı yaptırmayanlara yönelik kısıtlamalara tepki gösterdi.
Avrupa'daki koronavirüs kısıtlamalarına yönelik protestoların adreslerinden biri Hollanda oldu. Kanadalı kamyonculardan ilham alan Hollandalı kamyoncular, ülkede uygulanan Kovid-19 önlemlerini düzenledikleri “Özgürlük Konvoyu” ile protesto etti.
Avrupa'da koronavirüs kısıtlamalarına karşı gösteriler: Kanadalı kamyonculardan ilham alan Hollandalı kamyoncular, ülkede uygulanan Kovid-19 önlemlerini düzenledikleri “Özgürlük Konvoyu” ile protesto ettihttps://t.co/N916h0Wgul pic.twitter.com/9QQ1bVNLck— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 30, 2022
Kamyoncuların protestosuna çok sayıda çiftçi ve vatandaşta, traktörleriyle ve araçlarıyla destek verdi. Söz konusu konvoyların başta Hollanda’nın tarımsal faaliyetleriyle ünlü Friesland ve Leewarden ile birçok şehirde düzenlendiği ifade edildi.
Konvoya katılan araçlara Hollanda bayrakları ve kısıtlama karşıtı pankartlar asılırken, göstericiler, aşı bilgisi, test sonucu ve daha önce hastalığın geçirilip geçirilmediğine dair bilgilerin yer aldığı QR kod uygulamasının kaldırılmasını istedi. Ülkenin çeşitli yerlerini dolaşan protestocular, eylemin ardından sorunsuz olarak dağıldı.
Almanya'nın Frankfurt kentinde ise göstericiler, maske zorunluluğu ve takviye üçüncü doz aşıyı yaptırmayanların şehirdeki restoran, mağaza ve diğer kamusal alanlara alınmaması yönündeki kararı protesto etti.
Thousands have taken to the Frankfurt streets to decry anti-COVID measures. The demonstrators were protesting the mask mandate as well as the testing of those who haven’t had a booster shot, without which they can’t enter the city’s restaurants, shops, and other public spaces. pic.twitter.com/eLYVQCHgwp— RT (@RT_com) January 30, 2022
Çekya'nın başkenti Prag'da da koronavirüs kısıtlamalarına tepki vardı.
Prag'daki Vaclav Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, restoranlarda yemek yeme yasağı da dahil olmak üzere aşı yaptırmayanları hedef alan sert kısıtlamalara itiraz etti. Protesto boyunca davul çalan göstericilerden Zuzana Vozabova, "Devlet halkın taleplerini dinlemeli. Düzenlemeler ve kısıtlamalar bizi cehenneme götürüyor" dedi.