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Avrupa'da koronavirüs kısıtlamalarına karşı gösteriler: 'Devlet halkın taleplerini dinlemeli'
Avrupa'da koronavirüs kısıtlamalarına karşı gösteriler: 'Devlet halkın taleplerini dinlemeli'
Hollanda, Almanya ve Çekya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde bugün koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi. Göstericiler, özellikle zorunlu aşı... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
almanya
hollanda
çekya
koronavirüs
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
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Avrupa'daki koronavirüs kısıtlamalarına yönelik protestoların adreslerinden biri Hollanda oldu. Kanadalı kamyonculardan ilham alan Hollandalı kamyoncular, ülkede uygulanan Kovid-19 önlemlerini düzenledikleri “Özgürlük Konvoyu” ile protesto etti.Kamyoncuların protestosuna çok sayıda çiftçi ve vatandaşta, traktörleriyle ve araçlarıyla destek verdi. Söz konusu konvoyların başta Hollanda’nın tarımsal faaliyetleriyle ünlü Friesland ve Leewarden ile birçok şehirde düzenlendiği ifade edildi.Konvoya katılan araçlara Hollanda bayrakları ve kısıtlama karşıtı pankartlar asılırken, göstericiler, aşı bilgisi, test sonucu ve daha önce hastalığın geçirilip geçirilmediğine dair bilgilerin yer aldığı QR kod uygulamasının kaldırılmasını istedi. Ülkenin çeşitli yerlerini dolaşan protestocular, eylemin ardından sorunsuz olarak dağıldı.Almanya'nın Frankfurt kentinde ise göstericiler, maske zorunluluğu ve takviye üçüncü doz aşıyı yaptırmayanların şehirdeki restoran, mağaza ve diğer kamusal alanlara alınmaması yönündeki kararı protesto etti.Çekya'nın başkenti Prag'da da koronavirüs kısıtlamalarına tepki vardı.Prag'daki Vaclav Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, restoranlarda yemek yeme yasağı da dahil olmak üzere aşı yaptırmayanları hedef alan sert kısıtlamalara itiraz etti. Protesto boyunca davul çalan göstericilerden Zuzana Vozabova, "Devlet halkın taleplerini dinlemeli. Düzenlemeler ve kısıtlamalar bizi cehenneme götürüyor" dedi.
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almanya, hollanda, çekya, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri

Avrupa'da koronavirüs kısıtlamalarına karşı gösteriler: 'Devlet halkın taleplerini dinlemeli'

23:07 30.01.2022 (güncellendi: 23:19 30.01.2022)
© AFP 2021 / Herbert PfarrhoferAvusturya - koronavirüs - Kovid-19 - kısıtlama - protesto
Avusturya - koronavirüs - Kovid-19 - kısıtlama - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / Herbert Pfarrhofer
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Hollanda, Almanya ve Çekya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde bugün koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi. Göstericiler, özellikle zorunlu aşı uygulaması ve aşı yaptırmayanlara yönelik kısıtlamalara tepki gösterdi.
Avrupa'daki koronavirüs kısıtlamalarına yönelik protestoların adreslerinden biri Hollanda oldu. Kanadalı kamyonculardan ilham alan Hollandalı kamyoncular, ülkede uygulanan Kovid-19 önlemlerini düzenledikleri “Özgürlük Konvoyu” ile protesto etti.
Kamyoncuların protestosuna çok sayıda çiftçi ve vatandaşta, traktörleriyle ve araçlarıyla destek verdi. Söz konusu konvoyların başta Hollanda’nın tarımsal faaliyetleriyle ünlü Friesland ve Leewarden ile birçok şehirde düzenlendiği ifade edildi.
Konvoya katılan araçlara Hollanda bayrakları ve kısıtlama karşıtı pankartlar asılırken, göstericiler, aşı bilgisi, test sonucu ve daha önce hastalığın geçirilip geçirilmediğine dair bilgilerin yer aldığı QR kod uygulamasının kaldırılmasını istedi. Ülkenin çeşitli yerlerini dolaşan protestocular, eylemin ardından sorunsuz olarak dağıldı.
Almanya'nın Frankfurt kentinde ise göstericiler, maske zorunluluğu ve takviye üçüncü doz aşıyı yaptırmayanların şehirdeki restoran, mağaza ve diğer kamusal alanlara alınmaması yönündeki kararı protesto etti.
Çekya'nın başkenti Prag'da da koronavirüs kısıtlamalarına tepki vardı.
Prag'daki Vaclav Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, restoranlarda yemek yeme yasağı da dahil olmak üzere aşı yaptırmayanları hedef alan sert kısıtlamalara itiraz etti. Protesto boyunca davul çalan göstericilerden Zuzana Vozabova, "Devlet halkın taleplerini dinlemeli. Düzenlemeler ve kısıtlamalar bizi cehenneme götürüyor" dedi.
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