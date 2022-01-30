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https://tr.sputniknews.com/20220130/aydinda-bosandigi-kadini-baltayla-yaralayan-erkek-gozaltina-alindi-1053288788.html
Aydın'da boşandığı kadını çalıştığı markete giderek baltayla yaralayan erkek gözaltına alındı
Aydın'da boşandığı kadını çalıştığı markete giderek baltayla yaralayan erkek gözaltına alındı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde 27 Ocak'ta görülen davada boşandığı kadını baltayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T23:42+0300
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boşanma
muharrem balta
yaralama
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Şoförlük yapan İ.D, yanına balta alarak, 27 Ocak Perşembe günü yapılan duruşmada boşandığı kadının çalıştığı markete gitti.Burada çıkan tartışmada İ.D, eski karısını yanındaki baltayla yaraladı.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yakalandı.
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boşanma, muharrem balta, yaralama

Aydın'da boşandığı kadını çalıştığı markete giderek baltayla yaralayan erkek gözaltına alındı

23:42 30.01.2022 (güncellendi: 23:43 30.01.2022)
© AAPolis aracı
Polis aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© AA
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde 27 Ocak'ta görülen davada boşandığı kadını baltayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Şoförlük yapan İ.D, yanına balta alarak, 27 Ocak Perşembe günü yapılan duruşmada boşandığı kadının çalıştığı markete gitti.
Burada çıkan tartışmada İ.D, eski karısını yanındaki baltayla yaraladı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yakalandı.
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