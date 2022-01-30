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https://tr.sputniknews.com/20220130/bakan-cavusoglu-maldivler-cumhurbaskani-solih-ile-gorustu-1053275468.html
Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Solih ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Solih ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih ile bir araya geldi. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T10:17+0300
2022-01-30T10:17+0300
dünya
mevlüt çavuşoğlu
maldivler
resmi ziyaret
ziyaret
dışişleri bakanı
görüşme
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’den Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiği Maldivler’de temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Maldivler Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih ile görüştü. Görüşmede turizm, inşaat, altyapı ve balıkçılık alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi konusunda mutabık kalındı.Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenleyecek.
https://tr.sputniknews.com/20220127/bakan-cavusoglu-arzumuz-ukrayna-ile-diyalogun-devam-etmesi-1053190678.html
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mevlüt çavuşoğlu, maldivler, resmi ziyaret, ziyaret, dışişleri bakanı, görüşme

Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Solih ile görüştü

10:17 30.01.2022
© İHABakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Solih ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Solih ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© İHA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’den Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiği Maldivler’de temaslarına devam ediyor.
Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Maldivler Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih ile görüştü.
Görüşmede turizm, inşaat, altyapı ve balıkçılık alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi konusunda mutabık kalındı.
Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
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