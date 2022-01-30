https://tr.sputniknews.com/20220130/bakan-soylu-cocuk-eren-bulbulun-katillerinin-arkadaslarina-hain-demis-cocuktan-al-haberi-1053286406.html
Bakan Soylu: Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş, 'Çocuktan al haberi'
Bakan Soylu: Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş, 'Çocuktan al haberi'
İçişleri Bakanı Soylu yaptığı paylaşımda "Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına "hain" demiş. “Çocuktan al haberi”" dedi. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T19:33+0300
2022-01-30T19:33+0300
2022-01-30T19:33+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
süleyman soylu
çocuk
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından "Bir çocuk ağlar, Cumhurbaşkanı merak eder. Çocuk, derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister. Herkes çocuğun atikliğine tebessüm ederken lider, çocuğu kırmaz... Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına "hain" demiş. “Çocuktan al haberi”" ifadelerini kullandı. Ne olmuştu?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da yapılan toplu açılış töreninde bir çocuğa mikrofon uzatmış, çocuk "Arkadaşlar bu Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain, hain. Burada adam, en iyi adam. Ona oyunuzu verin. En büyük" ifadelerini kullanmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise “Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük” diyerek tepki göstermişti. İBB Başkanı İmamoğlu da “Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi” ifadelerini kullanmıştı.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, süleyman soylu, çocuk
Bakan Soylu: Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş, 'Çocuktan al haberi'
İçişleri Bakanı Soylu yaptığı paylaşımda "Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına "hain" demiş. “Çocuktan al haberi”" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından "Bir çocuk ağlar, Cumhurbaşkanı merak eder. Çocuk, derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister. Herkes çocuğun atikliğine tebessüm ederken lider, çocuğu kırmaz... Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına "hain" demiş. “Çocuktan al haberi”" ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da yapılan toplu açılış töreninde bir çocuğa mikrofon uzatmış, çocuk "Arkadaşlar bu Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain, hain. Burada adam, en iyi adam. Ona oyunuzu verin. En büyük" ifadelerini kullanmıştı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise “Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük” diyerek tepki göstermişti. İBB Başkanı İmamoğlu da “Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi” ifadelerini kullanmıştı.