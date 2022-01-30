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Bakan Varank: 2021 yılında 26 milyon ürün ihraç eden beyaz eşya sektörümüz Avrupa'nın birincisi oldu
Bakan Varank: 2021 yılında 26 milyon ürün ihraç eden beyaz eşya sektörümüz Avrupa'nın birincisi oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beyaz eşya sektörünün geçen yıl ihraç ettiği 26 milyon ürünle Avrupa'da birinci olduğunu bildirdi. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T22:08+0300
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2022-01-30T22:11+0300
türkiye
avrupa
mustafa varank
beyaz eşya
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Bakan Varank, Twitter hesabından, 2021 yılı beyaz eşya sektörünün performansına ilişkin değerlendirmede bulundu.Bakan Varank, şunları kaydetti:
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Bakan Varank: 2021 yılında 26 milyon ürün ihraç eden beyaz eşya sektörümüz Avrupa'nın birincisi oldu 22:08 30.01.2022 (güncellendi: 22:11 30.01.2022)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beyaz eşya sektörünün geçen yıl ihraç ettiği 26 milyon ürünle Avrupa'da birinci olduğunu bildirdi.
Bakan Varank, Twitter hesabından,
2021 yılı beyaz eşya sektörünün
performansına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Varank, şunları kaydetti:
"Geçen yıl Türkiye'de, 1 milyon 640 bin bulaşık makinesi, 2 milyon 250 bin buzdolabı, 2 milyon 150 bin çamaşır makinesi, 1 milyon 120 bin derin dondurucu, 1 milyon 70 bin fırın, 250 bin kurutucu satıldı. 2021 yılında 26 milyon ürün ihraç eden beyaz eşya sektörümüz Avrupa'nın birincisi."