https://tr.sputniknews.com/20220130/belcikada-koronavirusun-omicron-varyantinin-alt-versiyonu-tespit-edildi-1053272556.html

Belçika'da koronavirüsün Omicron varyantının alt versiyonu tespit edildi

Belçika'da koronavirüsün Omicron varyantının alt versiyonu tespit edildi

Belçika'da Kovid-19 vakalarının yüzde 98'ini oluşturan Omicron'un alt versiyonuna rastlandı. 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T02:05+0300

2022-01-30T02:05+0300

2022-01-30T02:05+0300

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koronavirüs

koronavirüs tedbirleri

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Belçika resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, alt versiyon, Hasselt kentindeki Jessa Hastanesi laboratuvarında ilk defa tespit edildi.Hasselt Üniversiteside enfeksiyon uzmanı Dr. Peter Messiaen, versiyonla ilgili henüz bilgi sahibi olunmadığını, ne yönde gelişeceği ve potansiyel etkilerinin henüz bilinmediğini söyledi.Leuven Katolik Üniversitesinden biyoistatistikçi Tom Wenseleers, 18 Ocak'ta Omicon'un bir alt versiyonunun Belçika'da fark edilmeksizin dolaştığını, alt versiyonun Omicron'un ilk versiyonuyla aynı teknik kullanılarak tespit edilemediğini belirtmişti.Wenseleers, alt versiyonun bağışıklık sisteminden bir ölçüde kaçabildiği için hakkında az şey bilindiğini ifade etmiş ve muhtemelen Hindistan'dan geldiğini ve Danimarka'da da mevcut olduğunu bildirmişti.Omicron varyantı, Avrupa'da ilk kez Belçika'da 25 Kasım'da görülmüştü.Halihazırda Belçika'da vakaların yüzde 98'ini Omicron oluşturuyor.

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koronavirüs, koronavirüs tedbirleri , varyant, omicron