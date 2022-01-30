https://tr.sputniknews.com/20220130/boynu-kesilmis-halde-bulunan-kadin-bunu-bana-kadir-yapti-dedi-supheli-serbest-birakildi-1053285833.html
Boynu kesilmiş halde bulunan kadın 'Bunu bana Kadir yaptı' dedi, şüpheli serbest bırakıldı
Boynu kesilmiş halde bulunan kadın 'Bunu bana Kadir yaptı' dedi, şüpheli serbest bırakıldı
Ümraniye'de bir otel odasında Kırgızistan uyruklu Perizat T. (28) boynu kesilmiş yaralı halde bulundu. Perizat T. polis ekiplerine "Bunu bana Kadir T. yaptı... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T19:14+0300
2022-01-30T19:14+0300
2022-01-30T19:15+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
kadın cinayetleri
cinayete teşebbüs
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Olay 17 Ocak günü saat 01.45 sıralarında Ümraniye'deki bir otelde meydana geldi. Polis ekipleri, ihbar üzerine Kırgızistan uyruklu Perizat T.'nin bulunduğu otele gitti. Olay nedeniyle çok fazla kan kaybeden ve otel görevlilerinin ilk yardım uyguladığı Perizat T. polis ekiplerine "Bunu bana Kadir T. yaptı, ölmek istemiyorum" dedi. Bunun üzerine polis ekipleri o sırada otelde bulunan Kadir T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Perizat T. ise hastaneye kaldırıldı.Boğazını kestiğini söyledi'Şikayetçi' sıfatıyla ifade veren Perizat T. şüpheli Kadir T.'nin erkek arkadaşı olduğunu, kendisini 3 aydır tanıdığını söyledi. Boğazında kesikler olması nedeniyle zor konuşabildiğini belirten Perizat T., Kadir T.'nin kendisiyle evlenmek istediğini daha önce pasaportunu alıp kendisine geri vermediğini iddia etti. Evlenme isteğini kabul etmemesi nedeniyle aralarında sık sık tartışma çıktığını kaydeden Perizat T. otele gittiklerini, aralarında tartışma çıktığını ve banyo yaptığı sırada ise Kadir T.'nin kafasına vurarak kırılan cam şişesiyle boğaz bölgesini de kestiğini söyledi.Şüpheli, kadının intihar girişiminde bulunduğunu savundu: Ben engel olmaya çalıştımŞüpheli Kadir T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Burada savcıya ifade veren şüpheli Kadir T.'nin Perizat T. ile otelde buluştuklarını söyledi. Perizat T.nin alkollü olduğunu ve kendisine 'Beni aldattın' diyerek tokat attığını öne süren Kadir T. tartışma yaşadıklarını iddia ettii. Kadir T. tartışma bitmesinin ardından Perizat T.'nin bira bardağıyla duşa girdiğini, bardak kırılma sesi duyduğunu, içeri girdiğinde Perizat T.'nin intihar etmeye çalıştığını gördüğünü söylediği öğrenildi. Kadir T. ifadesinde "Ben engel olmaya çalıştım. Hatta bu esnada benim elimde de kesikler oldu. Onu korumak amaçlı banyodan dışarı çıkartmaya çalıştım. Bu esnada kız arkadaşım kafasını duvara çarptı. Ben elimdeki kesik sebebiyle akan kanı durdurmaya çalışırken onun salonda bulunan bira şişesine yöneldiğini ve kırdığını gördüm. Bu bira şişesinin parçasıyla yine kendine zarar vermeye devam etti. Ben engel oldum. O da odanın çıkış kapısına yöneldi, 'Kimse yok mu ben bu adamdan nefret ediyorum. Biri gelsin' dedi'." ifadelerini kullandı. Kadir T. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek kendisine iftira attığını iddia ettiği Perizat T.'den şikayetçi oldu.Savcılık tutuklama istedi, hakimlik serbest bıraktıSavcılık ifadesinin ardından şüpheli Kadir T.'yi "Kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde savcılıktaki ifadelerini tekrar eden şüpheli Kadir T. ise yurt dışına çıkmamak ve Perizat T'ye belli bir mesafeye kadar yaklaşmamak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.Öte yandan şüpheli Kadir T. ile Perizat T.'nin otele girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220129/cesedi-metruk-binada-bulunan-kadinin-annesi-asabiydi-nisanliyken-de-kizima-kufur-hakaret-ediyordu-1053264467.html
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kadın cinayeti, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, cinayete teşebbüs
Boynu kesilmiş halde bulunan kadın 'Bunu bana Kadir yaptı' dedi, şüpheli serbest bırakıldı
19:14 30.01.2022 (güncellendi: 19:15 30.01.2022)
Ümraniye'de bir otel odasında Kırgızistan uyruklu Perizat T. (28) boynu kesilmiş yaralı halde bulundu. Perizat T. polis ekiplerine "Bunu bana Kadir T. yaptı, ölmek istemiyorum" dedi. Kadının boynunu kırık cam parçasıyla kestiği öne sürülen şüpheli Kadir T. adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.
Olay 17 Ocak günü saat 01.45 sıralarında Ümraniye'deki bir otelde meydana geldi. Polis ekipleri, ihbar üzerine Kırgızistan uyruklu Perizat T.'nin bulunduğu otele gitti. Olay nedeniyle çok fazla kan kaybeden ve otel görevlilerinin ilk yardım uyguladığı Perizat T. polis ekiplerine "Bunu bana Kadir T. yaptı, ölmek istemiyorum" dedi. Bunun üzerine polis ekipleri o sırada otelde bulunan Kadir T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Perizat T. ise hastaneye kaldırıldı.
Boğazını kestiğini söyledi
'Şikayetçi' sıfatıyla ifade veren Perizat T. şüpheli Kadir T.'nin erkek arkadaşı olduğunu, kendisini 3 aydır tanıdığını söyledi. Boğazında kesikler olması nedeniyle zor konuşabildiğini belirten Perizat T., Kadir T.'nin kendisiyle evlenmek istediğini daha önce pasaportunu alıp kendisine geri vermediğini iddia etti. Evlenme isteğini kabul etmemesi nedeniyle aralarında sık sık tartışma çıktığını kaydeden Perizat T. otele gittiklerini, aralarında tartışma çıktığını ve banyo yaptığı sırada ise Kadir T.'nin kafasına vurarak kırılan cam şişesiyle boğaz bölgesini de kestiğini söyledi.
Şüpheli, kadının intihar girişiminde bulunduğunu savundu: Ben engel olmaya çalıştım
Şüpheli Kadir T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Burada savcıya ifade veren şüpheli Kadir T.'nin Perizat T. ile otelde buluştuklarını söyledi. Perizat T.nin alkollü olduğunu ve kendisine 'Beni aldattın' diyerek tokat attığını öne süren Kadir T. tartışma yaşadıklarını iddia ettii.
Kadir T. tartışma bitmesinin ardından Perizat T.'nin bira bardağıyla duşa girdiğini, bardak kırılma sesi duyduğunu, içeri girdiğinde Perizat T.'nin intihar etmeye çalıştığını gördüğünü söylediği öğrenildi.
Kadir T. ifadesinde "Ben engel olmaya çalıştım. Hatta bu esnada benim elimde de kesikler oldu. Onu korumak amaçlı banyodan dışarı çıkartmaya çalıştım. Bu esnada kız arkadaşım kafasını duvara çarptı. Ben elimdeki kesik sebebiyle akan kanı durdurmaya çalışırken onun salonda bulunan bira şişesine yöneldiğini ve kırdığını gördüm. Bu bira şişesinin parçasıyla yine kendine zarar vermeye devam etti. Ben engel oldum. O da odanın çıkış kapısına yöneldi, 'Kimse yok mu ben bu adamdan nefret ediyorum. Biri gelsin' dedi'." ifadelerini kullandı. Kadir T. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek kendisine iftira attığını iddia ettiği Perizat T.'den şikayetçi oldu.
Savcılık tutuklama istedi, hakimlik serbest bıraktı
Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Kadir T.'yi "Kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.
Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde savcılıktaki ifadelerini tekrar eden şüpheli Kadir T. ise yurt dışına çıkmamak ve Perizat T'ye belli bir mesafeye kadar yaklaşmamak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.
Öte yandan şüpheli Kadir T. ile Perizat T.'nin otele girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.