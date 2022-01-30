POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
CHP'den tepki: Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin
© FotoğrafCumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu açılış töreninde mikrofon uzattığı çocuk
© Fotoğraf
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mitingte konuşan çocuk için sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Kılıçdaroğlu “Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük” dedi. İmamoğlu ise ““Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi” ifadelerini kullandı.
Toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mikrofon uzattığı çocuğa için Cumhuriyet Halk Partisi’nden tepki geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun” ifadelerini kullandı.
Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 30, 2022
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi. Devleti yönetenler, masum bir çocuğa söyletilmiş “hain” ifadesine gülüyor. Trabzon’un iyi kalpli tüm insanları bu kötü duygulardan uzak duracaktır. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum” dedi.
Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi. Devleti yönetenler, masum bir çocuğa söyletilmiş “hain” ifadesine gülüyor. Trabzon’un iyi kalpli tüm insanları bu kötü duygulardan uzak duracaktır. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 30, 2022