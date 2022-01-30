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CHP'den tepki: Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin
CHP'den tepki: Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mitingte konuşan çocuk için sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Kılıçdaroğlu “Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T16:30+0300
2022-01-30T16:30+0300
politika
chp
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
çocuk
miting
ekrem imamoğlu
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Toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mikrofon uzattığı çocuğa için Cumhuriyet Halk Partisi’nden tepki geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun” ifadelerini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi. Devleti yönetenler, masum bir çocuğa söyletilmiş “hain” ifadesine gülüyor. Trabzon’un iyi kalpli tüm insanları bu kötü duygulardan uzak duracaktır. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum” dedi.
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chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, çocuk, miting, ekrem imamoğlu

CHP'den tepki: Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin

16:30 30.01.2022
© FotoğrafCumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu açılış töreninde mikrofon uzattığı çocuk
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu açılış töreninde mikrofon uzattığı çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© Fotoğraf
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mitingte konuşan çocuk için sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Kılıçdaroğlu “Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük” dedi. İmamoğlu ise ““Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi” ifadelerini kullandı.
Toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mikrofon uzattığı çocuğa için Cumhuriyet Halk Partisi’nden tepki geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun” ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi. Devleti yönetenler, masum bir çocuğa söyletilmiş “hain” ifadesine gülüyor. Trabzon’un iyi kalpli tüm insanları bu kötü duygulardan uzak duracaktır. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum” dedi.
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