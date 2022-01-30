https://tr.sputniknews.com/20220130/chpden-tepki-lutfen-kucuk-cocugumuzla-ilgili-haberi-paylasmayin-kotu-soz-soylemeyin-1053282330.html

CHP'den tepki: Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin

CHP'den tepki: Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mitingte konuşan çocuk için sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Kılıçdaroğlu “Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T16:30+0300

2022-01-30T16:30+0300

2022-01-30T16:30+0300

politika

chp

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

çocuk

miting

ekrem imamoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1053282305_85:0:602:291_1920x0_80_0_0_5bd857172d50fca2b500600200bf51f4.png

Toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mikrofon uzattığı çocuğa için Cumhuriyet Halk Partisi’nden tepki geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun” ifadelerini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi. Devleti yönetenler, masum bir çocuğa söyletilmiş “hain” ifadesine gülüyor. Trabzon’un iyi kalpli tüm insanları bu kötü duygulardan uzak duracaktır. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, çocuk, miting, ekrem imamoğlu