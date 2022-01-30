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https://tr.sputniknews.com/20220130/cumhurbaskani-erdogan-biz-bu-millete-sevdaliyiz-1053282774.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu millete sevdalıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu millete sevdalıyız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz"... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T17:01+0300
2022-01-30T17:04+0300
politika
recep tayyip erdoğan
trabzon
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Erdoğan "Avukatlarımız aracılığıyla hukuki yollara başvurduk. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi siyasi çıkarlarını ülkenin üzerinde gören bir anlayışı kabul etmiyoruz. Özellikle iktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını çok tehlikeli buluyoruz. CHP ve ittifak ortakları bir an önce kendilerine çeki düzen vermelidir. CHP'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımın da bizimle aynı fikirde olduklarını biliyorum. Bay Kemal ve yoldaşlarının beceriksizliğinden bizim gibi CHP'liler de, nasıl bir rahatsız oluyorsak onlar da rahatsız oluyor" dedi. Erdoğan "Muhalefetin gündemiyle bizim gündemimiz arasında dağlar kadar fark var." diyerek "Biz gönüller yapmak, gönüllerde taht kurmak için çalışan bir kadroyuz. Bizim siyasetimiz kuşatıcı, kucaklayıcı farklılıklara değil ortak değerlere dayanır. Biz bu millete sevdalıyız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Ne yapıyorsak gençlerimiz, kadınlarımız, çiftçilerimiz, işçilerimiz, üreticilerimiz için yapıyoruz. Batı'da ne varsa Doğu'da da aynısı olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde: "Şimdi buradan bir müjde paylaşmak istiyorum. Trabzonspor Zaman Tünelini kuruyoruz. Burada 410 metrekarelik müze ve sergi alanı, 4 boyutlu salon, hatıra alanları olacak. Şehrimizin misafir ve ziyareçilerine gösterilecek. Bu yatırımın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."
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recep tayyip erdoğan, trabzon

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu millete sevdalıyız

17:01 30.01.2022 (güncellendi: 17:04 30.01.2022)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Erdoğan "Avukatlarımız aracılığıyla hukuki yollara başvurduk. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi siyasi çıkarlarını ülkenin üzerinde gören bir anlayışı kabul etmiyoruz. Özellikle iktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını çok tehlikeli buluyoruz. CHP ve ittifak ortakları bir an önce kendilerine çeki düzen vermelidir. CHP'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımın da bizimle aynı fikirde olduklarını biliyorum. Bay Kemal ve yoldaşlarının beceriksizliğinden bizim gibi CHP'liler de, nasıl bir rahatsız oluyorsak onlar da rahatsız oluyor" dedi.
Erdoğan "Muhalefetin gündemiyle bizim gündemimiz arasında dağlar kadar fark var." diyerek "Biz gönüller yapmak, gönüllerde taht kurmak için çalışan bir kadroyuz. Bizim siyasetimiz kuşatıcı, kucaklayıcı farklılıklara değil ortak değerlere dayanır. Biz bu millete sevdalıyız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Ne yapıyorsak gençlerimiz, kadınlarımız, çiftçilerimiz, işçilerimiz, üreticilerimiz için yapıyoruz. Batı'da ne varsa Doğu'da da aynısı olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:
"Şimdi buradan bir müjde paylaşmak istiyorum. Trabzonspor Zaman Tünelini kuruyoruz. Burada 410 metrekarelik müze ve sergi alanı, 4 boyutlu salon, hatıra alanları olacak. Şehrimizin misafir ve ziyareçilerine gösterilecek. Bu yatırımın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."
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