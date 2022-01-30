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Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da: Dağları dele dele biz Şirin'e kavuştuk
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https://tr.sputniknews.com/20220130/cumhurbaskani-erdogan-trabzonda-daglari-dele-dele-biz-sirine-kavustuk-1053280360.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da: Dağları dele dele biz Şirin'e kavuştuk
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da: Dağları dele dele biz Şirin'e kavuştuk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da yaptığı konuşmada "Dağları dele dele biz Şirin'e kavuştuk" dedi. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T14:29+0300
2022-01-30T14:34+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’da 'Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:Karadeniz'in lokomotif şehri Trabzon ayağa kalkarsa tüm Türkiye ayağa kalkar. Trabzon yürürse tüm Türkiye yürür, Trabzon büyüyüp gelişirse tüm Türkiye aynı yolda ilerliyor demektir.2 milyar 309 milyon lirayı geçen 95 kalem eserin toplu açılışını yapmak üzere buradayız. Eğitimde, sağlıkta her ilçemizi kapsayan pek çok yatırımın resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz.Bu yatırımlarla eğitimde, sağlıkta, spor salonundan pansiyona kadar pek çok yatırımın resmi açışını bugün burada yapıyoruz. Yapımı tamamlanan Akyazı Yavuz Selim Stadı'nın birinci etap tribünün Şenol Güneş Stadı içindeki 1500 kişilik betonarme tribünün ve futbol sahalarının çeşitli içlelerdeki spor salonları ve sahaların gençlik merkezleri 3 ayrı öğrenci yurdunun resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz.Ulaştırmada 443 milyon liralık bir yatrımla inşa edilen yatırımları hizmete alıyruz. DSİ ilçe merkezimizdeki dereleri ıslah etti. Millet bahçesine buz pateni pisti kurduk. Yeni otogar inşaası, sahil düzenleme çalışmaları, kentsel dönüşüm projeleri gibi belediyemizin çalışmaları devam ediyor.
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da: Dağları dele dele biz Şirin'e kavuştuk

14:29 30.01.2022 (güncellendi: 14:34 30.01.2022)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da yaptığı konuşmada "Dağları dele dele biz Şirin'e kavuştuk" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’da 'Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Karadeniz'in lokomotif şehri Trabzon ayağa kalkarsa tüm Türkiye ayağa kalkar. Trabzon yürürse tüm Türkiye yürür, Trabzon büyüyüp gelişirse tüm Türkiye aynı yolda ilerliyor demektir.
2 milyar 309 milyon lirayı geçen 95 kalem eserin toplu açılışını yapmak üzere buradayız. Eğitimde, sağlıkta her ilçemizi kapsayan pek çok yatırımın resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz.
Bu yatırımlarla eğitimde, sağlıkta, spor salonundan pansiyona kadar pek çok yatırımın resmi açışını bugün burada yapıyoruz. Yapımı tamamlanan Akyazı Yavuz Selim Stadı'nın birinci etap tribünün Şenol Güneş Stadı içindeki 1500 kişilik betonarme tribünün ve futbol sahalarının çeşitli içlelerdeki spor salonları ve sahaların gençlik merkezleri 3 ayrı öğrenci yurdunun resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz.
Ulaştırmada 443 milyon liralık bir yatrımla inşa edilen yatırımları hizmete alıyruz. DSİ ilçe merkezimizdeki dereleri ıslah etti. Millet bahçesine buz pateni pisti kurduk. Yeni otogar inşaası, sahil düzenleme çalışmaları, kentsel dönüşüm projeleri gibi belediyemizin çalışmaları devam ediyor.
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