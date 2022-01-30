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Cüneyt Arkın: Biz Anadolu çocuğuyuz, eşcinsel bir karakteri oynamam
Cüneyt Arkın: Biz Anadolu çocuğuyuz, eşcinsel bir karakteri oynamam
Oyuncu Cüneyt Arkın ‘asla oynamam dediğiniz bir rol var mı’ sorusuna “Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T14:58+0300
2022-01-30T14:58+0300
yaşam
türkiye
cüneyt arkın
eşcinsel
oyuncu
recep ivedik
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Oyuncu Cüneyt Arkın, Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'ın sorularını yanıtladı. Arkın "Günümüzde oyunculuğun sınırları hâlâ tartışma konusu olabiliyor. Hiç asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
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türkiye, cüneyt arkın, eşcinsel, oyuncu, recep ivedik

Cüneyt Arkın: Biz Anadolu çocuğuyuz, eşcinsel bir karakteri oynamam

14:58 30.01.2022
© TwitterCüneyt Arkın
Cüneyt Arkın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© Twitter
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Oyuncu Cüneyt Arkın ‘asla oynamam dediğiniz bir rol var mı’ sorusuna “Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz” cevabını verdi.
Oyuncu Cüneyt Arkın, Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'ın sorularını yanıtladı. Arkın "Günümüzde oyunculuğun sınırları hâlâ tartışma konusu olabiliyor. Hiç asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Genelde 'Hayır' demez oyuncu. Bir teklif gelince zaten başlar hayal kurmaya, o kişiyi düşünmeye. Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz."
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