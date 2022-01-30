https://tr.sputniknews.com/20220130/cuneyt-arkin-biz-anadolu-cocuguyuz-escinsel-bir-karakteri-oynamam-1053280873.html

Cüneyt Arkın: Biz Anadolu çocuğuyuz, eşcinsel bir karakteri oynamam

Cüneyt Arkın: Biz Anadolu çocuğuyuz, eşcinsel bir karakteri oynamam

Oyuncu Cüneyt Arkın ‘asla oynamam dediğiniz bir rol var mı’ sorusuna “Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T14:58+0300

2022-01-30T14:58+0300

2022-01-30T14:58+0300

yaşam

türkiye

cüneyt arkın

eşcinsel

oyuncu

recep ivedik

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Oyuncu Cüneyt Arkın, Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'ın sorularını yanıtladı. Arkın "Günümüzde oyunculuğun sınırları hâlâ tartışma konusu olabiliyor. Hiç asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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2022

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