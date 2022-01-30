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https://tr.sputniknews.com/20220130/denizden-cikarildiktan-sonra-kendini-yere-atip-kafasini-vurmaya-baslayan-kisi-hastaneye-goturuldu-1053281313.html
Denizden çıkarıldıktan sonra kendini yere atıp kafasını vurmaya başlayan kişi hastaneye götürüldü
Denizden çıkarıldıktan sonra kendini yere atıp kafasını vurmaya başlayan kişi hastaneye götürüldü
Antalya’da elbiseleri ile denize giren alkollü olduğu iddia edilen şahıs, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Daha sonra yere yatarak kafasını defalarca yere... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T15:24+0300
2022-01-30T15:57+0300
türkiye
antalya
polis
hastane
deniz
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Antalya’da meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Ali Cengiz D.'nin elbiseleri ile denize girdiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kıyıda elbiseleri ile deniz içerisinde oturan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından alınarak karaya çıkarıldı. Daha sonra bir banka alınarak üzerine battaniye örtüldü. Bu sırada şahıs zaman zaman polis ekiplerinden kurtulmak isteyerek denize doğru yöneldi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs tekrar oturtuldu.Şahıs bir süre sonra da kendisini yere atarak kafasını defalarca yere vurdu. Polis ekipleri tarafından yerden kaldırılan şahıs, olay yerine gelen sağlık çalışanlarına teslim edildi. Şahıs ambulans içerisinde de kendisini tokatlamaya başladı. Şahsı sakinleştiremeyen sağlık çalışanları, yanlarına bir polis alarak şahsı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
türkiye
antalya
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antalya, polis, hastane, deniz

Denizden çıkarıldıktan sonra kendini yere atıp kafasını vurmaya başlayan kişi hastaneye götürüldü

15:24 30.01.2022 (güncellendi: 15:57 30.01.2022)
© İHA / ERTUĞRUL GÜNAntalya'da elbiseleri ile denize giren alkollü olduğu iddia edilen şahıs, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Şahsın daha sonra yere yatarak kafasını defalarca yere vurması ve ambulans içerisinde kendini tokatlaması üzerine hastaneye sevk edildi
Antalya'da elbiseleri ile denize giren alkollü olduğu iddia edilen şahıs, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Şahsın daha sonra yere yatarak kafasını defalarca yere vurması ve ambulans içerisinde kendini tokatlaması üzerine hastaneye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© İHA / ERTUĞRUL GÜN
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Antalya’da elbiseleri ile denize giren alkollü olduğu iddia edilen şahıs, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Daha sonra yere yatarak kafasını defalarca yere vurması ve ambulans içerisinde kendini tokatlaması üzerine şahıs hastaneye sevk edildi.
Antalya’da meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Ali Cengiz D.'nin elbiseleri ile denize girdiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kıyıda elbiseleri ile deniz içerisinde oturan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından alınarak karaya çıkarıldı. Daha sonra bir banka alınarak üzerine battaniye örtüldü. Bu sırada şahıs zaman zaman polis ekiplerinden kurtulmak isteyerek denize doğru yöneldi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs tekrar oturtuldu.
Şahıs bir süre sonra da kendisini yere atarak kafasını defalarca yere vurdu. Polis ekipleri tarafından yerden kaldırılan şahıs, olay yerine gelen sağlık çalışanlarına teslim edildi. Şahıs ambulans içerisinde de kendisini tokatlamaya başladı. Şahsı sakinleştiremeyen sağlık çalışanları, yanlarına bir polis alarak şahsı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
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