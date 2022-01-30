https://tr.sputniknews.com/20220130/denizden-cikarildiktan-sonra-kendini-yere-atip-kafasini-vurmaya-baslayan-kisi-hastaneye-goturuldu-1053281313.html

Denizden çıkarıldıktan sonra kendini yere atıp kafasını vurmaya başlayan kişi hastaneye götürüldü

Denizden çıkarıldıktan sonra kendini yere atıp kafasını vurmaya başlayan kişi hastaneye götürüldü

Antalya’da elbiseleri ile denize giren alkollü olduğu iddia edilen şahıs, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Daha sonra yere yatarak kafasını defalarca yere... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T15:24+0300

2022-01-30T15:24+0300

2022-01-30T15:57+0300

türkiye

antalya

polis

hastane

deniz

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Antalya’da meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Ali Cengiz D.'nin elbiseleri ile denize girdiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kıyıda elbiseleri ile deniz içerisinde oturan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından alınarak karaya çıkarıldı. Daha sonra bir banka alınarak üzerine battaniye örtüldü. Bu sırada şahıs zaman zaman polis ekiplerinden kurtulmak isteyerek denize doğru yöneldi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs tekrar oturtuldu.Şahıs bir süre sonra da kendisini yere atarak kafasını defalarca yere vurdu. Polis ekipleri tarafından yerden kaldırılan şahıs, olay yerine gelen sağlık çalışanlarına teslim edildi. Şahıs ambulans içerisinde de kendisini tokatlamaya başladı. Şahsı sakinleştiremeyen sağlık çalışanları, yanlarına bir polis alarak şahsı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

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antalya, polis, hastane, deniz