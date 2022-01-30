https://tr.sputniknews.com/20220130/diyanet-isleri-baskanindan-81-ilin-muftulerine-yazi-cuma-geceleri-ailece-bulusuyoruz-1053279741.html

Diyanet İşleri Başkanı’ndan 81 ilin müftülerine yazı: ‘Cuma Geceleri Ailece Buluşuyoruz’

Diyanet İşleri Başkanı’ndan 81 ilin müftülerine yazı: ‘Cuma Geceleri Ailece Buluşuyoruz’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 81 ilin müftülüğüne, ‘Cuma Geceleri Ailece Camide Buluşuyoruz’ projesi kapsamında tüm aile fertlerinin perşembeyi cumaya... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T14:04+0300

2022-01-30T14:04+0300

2022-01-30T14:04+0300

türkiye

cami

müftülük

yazı

diyanet başkanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/1052535846_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_13e0a4d8fb015c710f4e072a729a455a.jpg

ANKA’nın aktardığına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘Cuma Geceleri Ailece Buluşuyoruz’ başlıklı bir proje başlattı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, projenin tüm detaylarını, 20 Ocak 2022 tarihinde yazdığı yazı ile 81 il müftülüğüne duyurdu. Erbaş, proje ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:"Camiler, kadınıyla erkeğiyle yaşlısıyla genciyle geçmişten günümüze bütün Müslümanları aynı çatı altında bir araya getirmiştir. Allah'a ibadet neşesini birlikte yaşandığı bu eşsiz mabetler, imanlı gönüllerin hasbihal etmelerine ve sosyalleşmelerine de imkan sağlamıştır.Ası-ı saadet örneğinde olduğu gibi bugün de aile fertlerinin yürütülen din hizmetlerinden yeterince istifade edebilmesini, Peygamber Efendimizi ve asr-ı saadeti örnek almalarını, çocukların ve gençlerin cami ve namaz sevgisini kazanmalarını sağlamak; aile içi sevgi, saygı ve huzuru artırmak amacıyla ülke genelinde aile fertlerinin katılım sağlayabileceği tüm meskun mahalle camilerinde aile fertlerine yönelik 'Cuma Geceleri Ailece Camide Buluşuyoruz' projesi başlatılacaktır."Erbaş'ın genelgesinin eklerinde yer alan ‘Proje Uygulama Esasları’ başlıklı evrakta projenin amacı, "Aile fertlerinin dini kimliklerini inşa ederken sahih dini bilgi ile buluşmalarına, böylece Kuran ve sünnet eksenli bilgi, birikim ve ahlaki kazanımlar elde etmelerine yardımcı olmak; aile içesinde cami, Kuran, cemaatle namaz ve dua konularında farkındalık oluşturmak" ifadeleri ile açıklandı."Aile fertlerinin, bilhassa çocukların cami ve cemaatle namaz bilinci kazanmalarına katkı sağlanması" ve "Mahalle cami görevlileri ile mahalle sakinleri arasındaki iletişimin güçlenmesine katkı sağlanması" gibi ifadeler de projenin hedefleri arasında yer aldı.‘Cuma Geceleri Ailece Camide Buluşuyoruz’ projesi, 2022 yılı boyunca her hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece yatsı namazından önce aile fertlerinin katılım sağlayabileceği tüm meskûn mahalle camilerinde yürütülecek.Buluşma programı Yasin-i Şerif tilaveti ile başlayacak, sohbet ile devam edecek, tövbe-istiğfarın ardından hatim duası ile sona erecek. Sohbetlerde, günün şartlarına, ihtiyaçlarına, mana ve önemine uygun, Kuran'ın anlaşılmasına katkı sağlayan 10 dakikalık bir konuşma yapılacak. Ramazan ayında projeye ara verilecek. Fakat Ramazan ayından sonra katılımın düşmemesi amacıyla projeye katılan aileler teravih namazına davet edilecek, ailelerin cami ile olan irtibatlarının canlı tutulması sağlanacak.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cami, müftülük, yazı, diyanet başkanlığı