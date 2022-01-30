https://tr.sputniknews.com/20220130/dogudaki-4-ilde-141-yerlesim-birimine-ulasim-saglanamiyor-1053276439.html

Doğu'daki 4 ilde 141 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu'daki 4 ilde 141 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle toplam 141 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T11:08+0300

2022-01-30T11:08+0300

2022-01-30T11:08+0300

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Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından 40 mahallenin yolu kapandı.Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.Kent genelinde 300 araç ve 700 personelle 25 ana ve 65 ara arterde küreme ve tuzlama yapan ekipler, yolu kapalı olan mahallelerdeki hastaların da yardımına koştu.Ekipler, mahalle yollarını açarak hastaların ambulansla hastanelere ulaştırılmasını sağladı.Muş, Bitlis ve HakkariOlumsuz hava koşulları nedeniyle Muş'ta 13, Hakkari'de 33 ve Bitlis'te de 55 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 3 ilde de yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220130/musta-bir-koy-kara-gomuldu-actiklari-tunellerle-ulasimi-sagliyorlar-1053275286.html

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