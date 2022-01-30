https://tr.sputniknews.com/20220130/elon-musk-kovid-19-kisitlamalarini-hedef-aldi-bu-tiranliga-giden-yol-1053274112.html

Elon Musk, Kovid-19 kısıtlamalarını hedef aldı: Bu, tiranlığa giden yol

Elon Musk, Kovid-19 kısıtlamalarını hedef aldı: Bu, tiranlığa giden yol

Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, loronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili olarak, "Halkı yeterince korkutursanız, özgürlüğün... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T05:37+0300

2022-01-30T05:37+0300

2022-01-30T05:37+0300

dünya

kanada

elon musk

koronavirüs

koronavirüs tedbirleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052054496_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_ec7712a1d011679d66a6e418a321327d.jpg

Teknoloji girişimcisi, Amerikalıları "onlara oy vermemeye" çağırdı ama yine "onların" kim olduğunu netleştirmedi.Musk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Halkı yeterince korkutursanız, özgürlüğün kaldırılmasını talep ederler. Bu tiranlığa giden yol" dedi.Musk, yarın Ottawa'da tüm resmi halk sağlığı önlemlerinin kaldırılması lehine bir protesto düzenlemeyi planlayan ve Kanadalı kamyon şoförlerinden oluşan marjinal grubu desteklerken BM'nin neden "2020 dünya ölüm oranlarını yayımlamadığını" da sorguladı.Musk tecritler ve sosyal mesafenin muhtemel sonuçlarına ilişkin görüşlerini sık sık paylaşıyor ve Tesla'nın CEO'su, virüsün kendisinin ciddiyetini de sorguladı.Musk, Mayıs 2020'de podcast sunucusu Joe Rogan'a "ölüm oranının DSÖ'nün söylediğinden çok daha düşük olduğunu", "gerçekten panik oluşmasının istendiğini" ve tecritlerin "temelde anayasanın ihlali" ve "medeni özgürlüklerimizin çiğnenmesi" olduğunu söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220130/kanadada-asi-karsiti-kamyon-suruculeri-sokaga-cikti-1053272703.html

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kanada, elon musk, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri