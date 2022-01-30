https://tr.sputniknews.com/20220130/elon-musk-kovid-19-kisitlamalarini-hedef-aldi-bu-tiranliga-giden-yol-1053274112.html
Elon Musk, Kovid-19 kısıtlamalarını hedef aldı: Bu, tiranlığa giden yol
Elon Musk, Kovid-19 kısıtlamalarını hedef aldı: Bu, tiranlığa giden yol
Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, loronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili olarak, "Halkı yeterince korkutursanız, özgürlüğün... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T05:37+0300
2022-01-30T05:37+0300
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kanada
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koronavirüs
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Teknoloji girişimcisi, Amerikalıları "onlara oy vermemeye" çağırdı ama yine "onların" kim olduğunu netleştirmedi.Musk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Halkı yeterince korkutursanız, özgürlüğün kaldırılmasını talep ederler. Bu tiranlığa giden yol" dedi.Musk, yarın Ottawa'da tüm resmi halk sağlığı önlemlerinin kaldırılması lehine bir protesto düzenlemeyi planlayan ve Kanadalı kamyon şoförlerinden oluşan marjinal grubu desteklerken BM'nin neden "2020 dünya ölüm oranlarını yayımlamadığını" da sorguladı.Musk tecritler ve sosyal mesafenin muhtemel sonuçlarına ilişkin görüşlerini sık sık paylaşıyor ve Tesla'nın CEO'su, virüsün kendisinin ciddiyetini de sorguladı.Musk, Mayıs 2020'de podcast sunucusu Joe Rogan'a "ölüm oranının DSÖ'nün söylediğinden çok daha düşük olduğunu", "gerçekten panik oluşmasının istendiğini" ve tecritlerin "temelde anayasanın ihlali" ve "medeni özgürlüklerimizin çiğnenmesi" olduğunu söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220130/kanadada-asi-karsiti-kamyon-suruculeri-sokaga-cikti-1053272703.html
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kanada, elon musk, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri
Elon Musk, Kovid-19 kısıtlamalarını hedef aldı: Bu, tiranlığa giden yol
Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, loronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili olarak, "Halkı yeterince korkutursanız, özgürlüğün kaldırılmasını talep ederler. Bu tiranlığa giden yol" dedi.
Teknoloji girişimcisi, Amerikalıları "onlara oy vermemeye" çağırdı ama yine "onların" kim olduğunu netleştirmedi.
Musk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Halkı yeterince korkutursanız, özgürlüğün kaldırılmasını talep ederler. Bu tiranlığa giden yol" dedi.
Musk, yarın Ottawa'da tüm resmi halk sağlığı önlemlerinin kaldırılması lehine bir protesto düzenlemeyi planlayan ve Kanadalı kamyon şoförlerinden oluşan marjinal grubu desteklerken BM'nin neden "2020 dünya ölüm oranlarını yayımlamadığını" da sorguladı.
Musk tecritler ve sosyal mesafenin muhtemel sonuçlarına ilişkin görüşlerini sık sık paylaşıyor ve Tesla'nın CEO'su, virüsün kendisinin ciddiyetini de sorguladı.
Musk, Mayıs 2020'de podcast sunucusu Joe Rogan'a "ölüm oranının DSÖ'nün söylediğinden çok daha düşük olduğunu", "gerçekten panik oluşmasının istendiğini" ve tecritlerin "temelde anayasanın ihlali" ve "medeni özgürlüklerimizin çiğnenmesi" olduğunu söylemişti.