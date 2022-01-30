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https://tr.sputniknews.com/20220130/erdogan-son-terorist-olunceye-kadar-terorle-mucadelemize-devam-1053284441.html
Erdoğan: Son terörist ölünceye kadar terörle mücadelemize devam
Erdoğan: Son terörist ölünceye kadar terörle mücadelemize devam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T18:15+0300
2022-01-30T18:15+0300
2022-01-30T18:15+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Erdoğan: Son terörist ölünceye kadar terörle mücadelemize devam
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor.