https://tr.sputniknews.com/20220130/eso-baskani-enflasyon-maliyetlere-yansiyor-fiyat-artisinin-devam-edecegi-beklentileri-yuksek-1053278993.html

ESO Başkanı: Enflasyon maliyetlere yansıyor, fiyat artışının devam edeceği beklentileri yüksek

ESO Başkanı: Enflasyon maliyetlere yansıyor, fiyat artışının devam edeceği beklentileri yüksek

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, salgının etkilerinin tam olarak kalkmadığı sürece dünyada ve Türkiye'de enflasyon sorun olmaya devam... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T13:29+0300

2022-01-30T13:29+0300

2022-01-30T13:29+0300

ekonomi

türkiye

enflasyon

doğalgaz

gıda

sanayi

fiyat

artış

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Sözcü’den Kemal Atlan’ın aktardığına göre, enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin en önemli sorunu olduğuna dikkat çeken Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, salgın etkilerinin tam olarak kalkmadığı sürece hem ülkede hem de dünyada enflasyon sorun olmaya devam edeceğini söyledi.Kesikbaş, “Tüm dünyada merkez bankaları enflasyonun geçici olacağı öngörüsünden vazgeçti. Kalıcı, küresel bir enflasyon eğilimi ile karşı karşıyayız” dedi.Para politikalarındaki sıkılaşma, tahvil faizlerindeki yükseliş, jeopolitik gelişmeler ve belirsizlik, salgın sürecinde uygulanan mali ve parasal genişleme, enerji ve gıda fiyatlarındaki artış, tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar enflasyon ivmesini daha da yukarıya taşıdığını söyleyen Kesikbaş, yeni bir ekonomi programına vurgu yaptı.Kesikbaş, FED faiz artışının ve bilanço daraltma açıklamalarının, doların maliyetini artırarak ülke para birimleri üzerinde de negatif yönlü bir etki oluşturduğuna dikkat çekti.‘Türkiye’de yüksek bir enflasyon ile karşı karşıyayız’“FED’in hızlı faiz arttırışlarının ülke ekonomilerini ters yönlü etkileyeceğine yönelik olarak IMF uyarılarda bulunuyor ve hızlı bir şekilde ülke para birimlerinde değer kayıplarına ve sermaye çıkışlarına neden olacağına dikkat çekiyor” diyen Kesikbaş, şöyle devam etti:2022’nin enflasyon ile yaşanılacak bir yıl olacak gibi gözüktüğünü ifade eden Kesikbaş, gelişmiş ülkelerde enflasyon sorunu olmasına rağmen, orta vade beklentilerinin aşağı yönlü olduğunu söyledi.‘Üretim ekonomisini önceleyecek, yeni bir ekonomi programına ihtiyaç var’Ancak Türkiye’nin son 2 aylık enflasyon verilerine bakıldığında dünyadan ayrıştığının görüldüğünü ifade eden Kesikbaş “Enflasyon ile mücadele ve kontrol altına alabilmek için; topyekün, üretim ekonomisini önceleyecek, yeni bir ekonomi programına ihtiyaç var. Yapısal reformlara ihtiyacımız var. Yapısal ekonomik reformların; üretimden finansmana, eğitimden ihracata, teknolojiden yabancı yatırımcıya, Ar-Ge süreçlerinden kamu alımlarına ve stratejik sektörlere, ithal ikamesinden tasarrufa, global algıdan seçiciliğe kadar tüm etkenleri içeren ama en önemlisi rasyonel, disiplinli ve kredibilitesi yüksek para politikalarına ve etkinliği yüksek Merkez Bankasına ihtiyacı bulunmaktadır” dedi ve ekledi:

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türkiye, enflasyon, doğalgaz, gıda, sanayi, fiyat, artış