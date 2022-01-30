https://tr.sputniknews.com/20220130/evinden-uyusturucu-madde-cikti-bana-ait-oldugu-anlamina-gelmez-1053279614.html

Evinden uyuşturucu madde çıktı: Bana ait olduğu anlamına gelmez

Evinden uyuşturucu madde çıktı: Bana ait olduğu anlamına gelmez

Adana'da polisin düzenlediği baskında evinde bonzai, eroin ve uyuşturucu etkili hap bulunan Akın A. ifadesinde "Eroin ve bonzai bana ait değil. Evde bulunması... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T13:57+0300

2022-01-30T13:57+0300

2022-01-30T13:57+0300

türkiye

adana

uyuşturucu

baskın

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Akın A.'nın evine baskın yaptı.Evde yapılan aramalarda 936 gram eroin, 280 gram bonzai, uyuşturucu etkili 161 hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Akın A., sorgusu için emniyete götürüldü.Akın A., ifadesinde, evdeki uyuşturucu etkili hapların kendisine ait olduğunu belirterek "Eroin ve bonzai bana ait değil. Evde bulunması, bana ait olduğu anlamına gelmez" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akın A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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adana, uyuşturucu, baskın