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Gelecek hafta Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Çin'de 81 Kovid-19 vakası tespit edildi
Gelecek hafta Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Çin'de 81 Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin ana karasında dün 24 saatte 54'ü yurt içi kaynaklı 81 Kovid-19 vakası saptandı. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T05:46+0300
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koronavirüs
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Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, gelecek hafta Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Pekin'de yerel kaynaklı 20 vaka kaydedildi. Vakaların 13'ü Fıngtay, 4'ü Daşing, 2'si Çaoyang ve 1'i Şiçıng ilçelerinde görüldü.Cıciang eyaletinin merkezi Hangcou'da 19, Heilongciang eyaletinin Mudanciang şehrinde 8, Tiencin'de 4, Hınan eyaletinin Anyang ve Sanmınşia şehirleri ile Yünnan eyaletinin Şişuangbanna Dai Özerk Vilayeti'nde birer yerel vaka belirlendi.Yurt dışı kaynaklı 27 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 15 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 26 hastanın tedavisi sürüyor.Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ile geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211218/cin-ciciang-eyaletindeki-koronavirus-salginini-durdurmaya-calisiyor-1051897218.html
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çin, koronavirüs

Gelecek hafta Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Çin'de 81 Kovid-19 vakası tespit edildi

05:46 30.01.2022 (güncellendi: 05:49 30.01.2022)
© REUTERS / ALY SONGÇin - Koronavirüs - Kovid-19 - Omicron
Çin - Koronavirüs - Kovid-19 - Omicron - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / ALY SONG
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Çin ana karasında dün 24 saatte 54'ü yurt içi kaynaklı 81 Kovid-19 vakası saptandı.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, gelecek hafta Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Pekin'de yerel kaynaklı 20 vaka kaydedildi. Vakaların 13'ü Fıngtay, 4'ü Daşing, 2'si Çaoyang ve 1'i Şiçıng ilçelerinde görüldü.
Cıciang eyaletinin merkezi Hangcou'da 19, Heilongciang eyaletinin Mudanciang şehrinde 8, Tiencin'de 4, Hınan eyaletinin Anyang ve Sanmınşia şehirleri ile Yünnan eyaletinin Şişuangbanna Dai Özerk Vilayeti'nde birer yerel vaka belirlendi.
Yurt dışı kaynaklı 27 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.
Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 15 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 26 hastanın tedavisi sürüyor.
Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.
Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ile geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.
Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.
Çin - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
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Çin, Cıciang eyaletindeki koronavirüs salgınını durdurmaya çalışıyor
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