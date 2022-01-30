https://tr.sputniknews.com/20220130/ingiliz-disisleri-ve-savunma-bakanlari-onumuzdeki-gunlerde-moskovaya-gidecek-1053284484.html

İngiliz dışişleri ve savunma bakanları önümüzdeki günlerde Moskova’ya gidecek

İngiliz dışişleri ve savunma bakanları önümüzdeki günlerde Moskova’ya gidecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace’ın önümüzdeki birkaç gün içinde Rusya’nın başkenti Moskova’ya gideceği belirtildi. 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T18:20+0300

2022-01-30T18:20+0300

2022-01-30T18:20+0300

dünya

rusya

moskova

sergey lavrov

ingiltere

boris johnson

ziyaret

ben wallace

liz truss

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İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Başbakan (Boris Johnson) geçen hafta Avam Kamarası’nda yaptığı ve Rusya’yla daha iyi ilişkilerin mümkün olduğunu açıkça belirttiği açıklamanın ardından, dışişleri ve savunma bakanlarına, önümüzdeki günlerde, mevkidaşlarıyla görüşmek için Moskova’ya gitme talimatını verdi. Onlara, Devlet Başkanı Putin hükümetiyle ilişkileri iyileştirme ve gerilimin azalmasına yardımcı olma görevi verildi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Johnson’un, son haftalarda partnerleriyle yaptığı görüşmeler sırasında, başarılı caydırma ve diplomasi kombinasyonu olmadan “Rusya ve Ukrayna’da binlerce yaşamın kaybedileceğini” kaydettiği aktarıldı. Johnson’un, önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi gerçekleştirme ve “bu mesajı şahsen iletme” amacıyla bölgeye gitme niyetinde olduğu ifade edildi. İngiltere’nin başbakanı tam olarak hangi ülkeye gideceği belirtilmedi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiliz mevkidaşının Rusya ziyareti tarihinin artık belli olduğunu ve önümüzdeki iki hafta içinde gerçekleşeceğini açıklamıştı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace geçen hafta, Moskova’ya gitmeyi planladığını dile getirmişti.

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rusya, moskova, sergey lavrov, ingiltere, boris johnson, ziyaret, ben wallace, liz truss