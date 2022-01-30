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İrlanda: Rusya’nın tatbikat bölgesini taşıma kararını memnuniyetle karşılıyoruz
İrlanda: Rusya’nın tatbikat bölgesini taşıma kararını memnuniyetle karşılıyoruz
İrlanda, Rusya’nın 3-8 Şubat tarihleri arasında yapmayı planladığı deniz tatbikatı alanını ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına taşıma kararını... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T11:28+0300
2022-01-30T11:28+0300
savunma
rusya
rus donanması
irlanda
tatbikat
açıklama
donanma
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İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Rusya donanmasının 3-8 Şubat tarihleri arasında yapmayı planladığı tatbikat alanını İrlanda'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına taşıma kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.Açıklamada, “Bu hafta meslektaşım, Rusya Savunma Bakanına mektup yazdım ve deniz tatbikatını İrlanda kıyılarında düzenleme kararını yeniden gözden geçirmesini rica ettim. Bu akşam, Rus tatbikatının İrlanda'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına taşınacağını teyit eden mektup geldi. Bu yanıtı memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerine yer verildi.Daha önce Rusya’nın Dublin Büyükelçisi Yuriy Filatov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Rus donanmasının 3-8 Şubat tarihleri arasında Atlantik’te yapmayı planladığı tatbikat alanını İrlanda'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına taşımaya karar verdiğini duyurmuştu.Büyükelçi ayrıca, tatbikatların uluslararası hukuka uygun olarak yürütüldüğünü ve İrlanda'yı hiçbir şekilde tehdit etmediğini ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220130/rus-donanmasi-atlantikteki-tatbikati-irlanda-munhasir-bolgesinin-disina-cekecek----1053273742.html
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rusya, rus donanması, irlanda, tatbikat, açıklama, donanma

İrlanda: Rusya’nın tatbikat bölgesini taşıma kararını memnuniyetle karşılıyoruz

11:28 30.01.2022
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Knyaz Vladimir denizaltısında donanma bayrağı göndere çekildi – Rusya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
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İrlanda, Rusya’nın 3-8 Şubat tarihleri arasında yapmayı planladığı deniz tatbikatı alanını ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına taşıma kararını memnuniyetle karşıladı.
İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Rusya donanmasının 3-8 Şubat tarihleri arasında yapmayı planladığı tatbikat alanını İrlanda'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına taşıma kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Açıklamada, “Bu hafta meslektaşım, Rusya Savunma Bakanına mektup yazdım ve deniz tatbikatını İrlanda kıyılarında düzenleme kararını yeniden gözden geçirmesini rica ettim. Bu akşam, Rus tatbikatının İrlanda'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına taşınacağını teyit eden mektup geldi. Bu yanıtı memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Rusya’nın Dublin Büyükelçisi Yuriy Filatov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Rus donanmasının 3-8 Şubat tarihleri arasında Atlantik’te yapmayı planladığı tatbikat alanını İrlanda'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına taşımaya karar verdiğini duyurmuştu.
Büyükelçi ayrıca, tatbikatların uluslararası hukuka uygun olarak yürütüldüğünü ve İrlanda'yı hiçbir şekilde tehdit etmediğini ifade etmişti.
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SAVUNMA
Rus Donanması Atlantik’teki tatbikatı İrlanda münhasır bölgesinin dışına çekecek
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