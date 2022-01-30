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https://tr.sputniknews.com/20220130/israilden-baeye-cumhurbaskani-duzeyinde-ilk-ziyaret-1053279160.html
İsrail'den BAE'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret
İsrail'den BAE'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, iki ülke ilişkilerinde sağlanan normalleşmenin ardından ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T13:36+0300
2022-01-30T13:36+0300
dünya
israil
bae
resmi ziyaret
ziyaret
birleşik arap emirlikleri (bae)
isaac herzog
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İsrail Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Herzog, eşi Michal Herzog ile bu sabah, BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan’ın daveti üzerine Abu Dabi’ye gitti.BAE ziyaretini 'tarihi bir yolculuk' olarak nitelendiren Herzog, "Veliaht Prens Muhammed bin Zayid'in kişisel daveti üzerine BAE’ye gidiyorum ve onunla görüşeceğim. Bin Zayid’e başarılar diliyorum; İsrail ile barış anlaşması imzalayan cesareti ve cesur liderliği için minnettarım" ifadelerini kullandı.Herzog’un uçağı Suudi Arabistan hava sahasını kullandıİsrail Basın Ofisinden yapılan ikinci açıklamada, Herzog’u taşıyan uçağın Suudi Arabistan hava sahasını kullandığına işaret edildi.Açıklamada, pilotun, "Şu anda Suudi Arabistan hava sahasındayız. Bir tarihe imza atıyoruz. Yakın zamanda başkentin (Riyad) üzerinden uçacağız" şeklindeki sözlerine yer verildi.Bunun üzerine Herzog’un kokpite geçtiği ifade edilen açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı'nın, "Şüphesiz bu çok etkileyici bir an" sözleri aktarıldı.Herzog’u BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan karşıladıİsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile eşi Michal’i Abu Dabi Havalimanı'nda BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan’ın karşıladığı belirtildi.Herzog, Bakan Al Nahyan ile gerçekleştirdiği toplantı öncesi, "İsrail Cumhurbaşkanı olarak BAE'ye ilk ziyaretimi yapıyorum. Dışişleri Bakanı Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de yapılan bu sıcak karşılamadan çok memnunuz ve derinden etkilendik" diye konuştu.Isaac Herzog, BAE'ye ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı oldu.İsrail Başbakanı Naftali Bennett de 13 Aralık 2021'de Abu Dabi’ye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirerek Veliaht Prens Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'la bir araya gelmişti.İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle 'ilişkileri normalleştirme anlaşması' imzalamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220126/misir-bae-ve-bahreyn-liderleri-abu-dabide-bir-araya-geldi-1053161498.html
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israil, bae, resmi ziyaret, ziyaret, birleşik arap emirlikleri (bae), isaac herzog

İsrail'den BAE'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret

13:36 30.01.2022
© REUTERS / Government Press Officeİsrail'den BAE'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret
İsrail'den BAE'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / Government Press Office
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, iki ülke ilişkilerinde sağlanan normalleşmenin ardından ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret gerçekleştiriyor.
İsrail Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Herzog, eşi Michal Herzog ile bu sabah, BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan’ın daveti üzerine Abu Dabi’ye gitti.
BAE ziyaretini 'tarihi bir yolculuk' olarak nitelendiren Herzog, "Veliaht Prens Muhammed bin Zayid'in kişisel daveti üzerine BAE’ye gidiyorum ve onunla görüşeceğim. Bin Zayid’e başarılar diliyorum; İsrail ile barış anlaşması imzalayan cesareti ve cesur liderliği için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Herzog’un uçağı Suudi Arabistan hava sahasını kullandı

İsrail Basın Ofisinden yapılan ikinci açıklamada, Herzog’u taşıyan uçağın Suudi Arabistan hava sahasını kullandığına işaret edildi.
Açıklamada, pilotun, "Şu anda Suudi Arabistan hava sahasındayız. Bir tarihe imza atıyoruz. Yakın zamanda başkentin (Riyad) üzerinden uçacağız" şeklindeki sözlerine yer verildi.
Bunun üzerine Herzog’un kokpite geçtiği ifade edilen açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı'nın, "Şüphesiz bu çok etkileyici bir an" sözleri aktarıldı.

Herzog’u BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan karşıladı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile eşi Michal’i Abu Dabi Havalimanı'nda BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan’ın karşıladığı belirtildi.
Herzog, Bakan Al Nahyan ile gerçekleştirdiği toplantı öncesi, "İsrail Cumhurbaşkanı olarak BAE'ye ilk ziyaretimi yapıyorum. Dışişleri Bakanı Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de yapılan bu sıcak karşılamadan çok memnunuz ve derinden etkilendik" diye konuştu.
Isaac Herzog, BAE'ye ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı oldu.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett de 13 Aralık 2021'de Abu Dabi’ye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirerek Veliaht Prens Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'la bir araya gelmişti.
İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle 'ilişkileri normalleştirme anlaşması' imzalamıştı.
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