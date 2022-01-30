https://tr.sputniknews.com/20220130/kanada-kiev-buyukelciliginden-zorunlu-olmayan-personeli-geri-cekiyor-1053288616.html

Kanada, Kiev Büyükelçiliği'nden zorunlu olmayan personeli geri çekiyor

Kanada, Kiev Büyükelçiliği'nden zorunlu olmayan personeli geri çekiyor

Kanada hükümeti, Kanada'nın Kiev Büyükelçiliği'nde görev yapan zorunlu olmayan personeli geri çekeceğini açıkladı. 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T23:17+0300

2022-01-30T23:17+0300

2022-01-30T23:18+0300

ukrayna krizi

ukrayna

kanada

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büyükelçilik

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Kanada Küresel İşler Departmanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki Kanada Büyükelçiliği personelinin ailelerinin daha önce tahliye edildiği hatırlatılarak, kalan zorunlu olmayan personeli de geri çekmek için harekete geçildiği kaydedildi.Kanada'nın önceliğinin vatandaşlarının emniyeti ve güvenliği olduğu ifade edilen açıklamada, Büyükelçiliğin açık kalmaya devam edeceği ve kalan yetkililerin konsolosluk hizmeti sağlayacağı duyuruldu.Açıklamada hükümet, tüm Kanadalılara, Ukrayna'da bulunmalarının gerekli olup olmadığını yeniden düşünmesini önerdi.

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ukrayna, kanada, kiev, büyükelçilik