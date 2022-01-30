Kanada, Kiev Büyükelçiliği'nden zorunlu olmayan personeli geri çekiyor

Kanada Küresel İşler Departmanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki Kanada Büyükelçiliği personelinin ailelerinin daha önce tahliye edildiği hatırlatılarak, kalan zorunlu olmayan personeli de geri çekmek için harekete geçildiği kaydedildi.Kanada'nın önceliğinin vatandaşlarının emniyeti ve güvenliği olduğu ifade edilen açıklamada, Büyükelçiliğin açık kalmaya devam edeceği ve kalan yetkililerin konsolosluk hizmeti sağlayacağı duyuruldu.Açıklamada hükümet, tüm Kanadalılara, Ukrayna'da bulunmalarının gerekli olup olmadığını yeniden düşünmesini önerdi.
Kanada hükümeti, Kanada'nın Kiev Büyükelçiliği'nde görev yapan zorunlu olmayan personeli geri çekeceğini açıkladı.
Kanada Küresel İşler Departmanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki Kanada Büyükelçiliği personelinin ailelerinin daha önce tahliye edildiği hatırlatılarak, kalan zorunlu olmayan personeli de geri çekmek için harekete geçildiği kaydedildi.
Kanada'nın önceliğinin vatandaşlarının emniyeti ve güvenliği olduğu ifade edilen açıklamada, Büyükelçiliğin açık kalmaya devam edeceği ve kalan yetkililerin konsolosluk hizmeti sağlayacağı duyuruldu.
Açıklamada hükümet, tüm Kanadalılara, Ukrayna'da bulunmalarının gerekli olup olmadığını yeniden düşünmesini önerdi.