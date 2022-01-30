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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220130/kanada-kiev-buyukelciliginden-zorunlu-olmayan-personeli-geri-cekiyor-1053288616.html
Kanada, Kiev Büyükelçiliği'nden zorunlu olmayan personeli geri çekiyor
Kanada, Kiev Büyükelçiliği'nden zorunlu olmayan personeli geri çekiyor
Kanada hükümeti, Kanada'nın Kiev Büyükelçiliği'nde görev yapan zorunlu olmayan personeli geri çekeceğini açıkladı. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T23:17+0300
2022-01-30T23:18+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kanada
kiev
büyükelçilik
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Kanada Küresel İşler Departmanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki Kanada Büyükelçiliği personelinin ailelerinin daha önce tahliye edildiği hatırlatılarak, kalan zorunlu olmayan personeli de geri çekmek için harekete geçildiği kaydedildi.Kanada'nın önceliğinin vatandaşlarının emniyeti ve güvenliği olduğu ifade edilen açıklamada, Büyükelçiliğin açık kalmaya devam edeceği ve kalan yetkililerin konsolosluk hizmeti sağlayacağı duyuruldu.Açıklamada hükümet, tüm Kanadalılara, Ukrayna'da bulunmalarının gerekli olup olmadığını yeniden düşünmesini önerdi.
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ukrayna, kanada, kiev, büyükelçilik

Kanada, Kiev Büyükelçiliği'nden zorunlu olmayan personeli geri çekiyor

23:17 30.01.2022 (güncellendi: 23:18 30.01.2022)
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Kanada Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© AA
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Kanada hükümeti, Kanada'nın Kiev Büyükelçiliği'nde görev yapan zorunlu olmayan personeli geri çekeceğini açıkladı.
Kanada Küresel İşler Departmanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki Kanada Büyükelçiliği personelinin ailelerinin daha önce tahliye edildiği hatırlatılarak, kalan zorunlu olmayan personeli de geri çekmek için harekete geçildiği kaydedildi.
Kanada'nın önceliğinin vatandaşlarının emniyeti ve güvenliği olduğu ifade edilen açıklamada, Büyükelçiliğin açık kalmaya devam edeceği ve kalan yetkililerin konsolosluk hizmeti sağlayacağı duyuruldu.
Açıklamada hükümet, tüm Kanadalılara, Ukrayna'da bulunmalarının gerekli olup olmadığını yeniden düşünmesini önerdi.
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