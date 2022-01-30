Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220130/kanada-savunma-bakanindan-ukrayna-ziyareti-1053287221.html
Kanada Savunma Bakanı'ndan Ukrayna ziyareti
Kanada Savunma Bakanı'ndan Ukrayna ziyareti
Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, resmi ziyarette bulunduğu Kiev’de Ukraynalı mevkidaşı Aleksey Reznikov ile görüşecek. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T21:25+0300
2022-01-30T21:25+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kanada
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1053287271_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5b2c4feeabb52df649c7fa7539044537.jpg
Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kanada Ulusal Savunma Bakanı Anita Anand, 30 Ocak Pazar günü, iki günlük ziyaretle Ukrayna’ya geldi. Havalimanında heyet, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Polişyuk tarafından karşılandı. Ziyaret programında, diğerlerinin yanı sıra, Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile görüşme yer alıyor” ifadesine yer verildi.Kanada’nın Ukrayna’da 200 askeri bulunuyor. Başbakan Justin Trudeau, bu askerlerin görev süresini 2025’e kadar uzattıklarını açıklamıştı. Trudeau ayrıca Ukrayna’daki asker sayısını 400’e kadar çıkaracaklarını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220127/kanada-ulkedeki-askerlerinin-gorev-suresini-3-yil-uzatti-1053187555.html
ukrayna
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1053287271_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e3ff4b8e50d8226f74971b5b580c90c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, kanada

Kanada Savunma Bakanı'ndan Ukrayna ziyareti

21:25 30.01.2022
© REUTERS / BLAIR GABLEKanada Savunma Bakanı Anita Anand
Kanada Savunma Bakanı Anita Anand - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / BLAIR GABLE
Abone ol
Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, resmi ziyarette bulunduğu Kiev’de Ukraynalı mevkidaşı Aleksey Reznikov ile görüşecek.
Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kanada Ulusal Savunma Bakanı Anita Anand, 30 Ocak Pazar günü, iki günlük ziyaretle Ukrayna’ya geldi. Havalimanında heyet, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Polişyuk tarafından karşılandı. Ziyaret programında, diğerlerinin yanı sıra, Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile görüşme yer alıyor” ifadesine yer verildi.
Kanada’nın Ukrayna’da 200 askeri bulunuyor. Başbakan Justin Trudeau, bu askerlerin görev süresini 2025’e kadar uzattıklarını açıklamıştı. Trudeau ayrıca Ukrayna’daki asker sayısını 400’e kadar çıkaracaklarını belirtmişti.
Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
Ukrayna krizi
Kanada, Ukrayna'daki askerlerinin görev süresini 3 yıl uzattı
27 Ocak, 13:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce