Kanada Savunma Bakanı'ndan Ukrayna ziyareti

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kanada Ulusal Savunma Bakanı Anita Anand, 30 Ocak Pazar günü, iki günlük ziyaretle Ukrayna’ya geldi. Havalimanında heyet, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Polişyuk tarafından karşılandı. Ziyaret programında, diğerlerinin yanı sıra, Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile görüşme yer alıyor” ifadesine yer verildi.Kanada’nın Ukrayna’da 200 askeri bulunuyor. Başbakan Justin Trudeau, bu askerlerin görev süresini 2025’e kadar uzattıklarını açıklamıştı. Trudeau ayrıca Ukrayna’daki asker sayısını 400’e kadar çıkaracaklarını belirtmişti.
Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, resmi ziyarette bulunduğu Kiev’de Ukraynalı mevkidaşı Aleksey Reznikov ile görüşecek.
Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kanada Ulusal Savunma Bakanı Anita Anand, 30 Ocak Pazar günü, iki günlük ziyaretle Ukrayna’ya geldi. Havalimanında heyet, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Polişyuk tarafından karşılandı. Ziyaret programında, diğerlerinin yanı sıra, Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile görüşme yer alıyor” ifadesine yer verildi.
Kanada’nın Ukrayna’da 200 askeri bulunuyor. Başbakan Justin Trudeau, bu askerlerin görev süresini 2025’e kadar uzattıklarını açıklamıştı. Trudeau ayrıca Ukrayna’daki asker sayısını 400’e kadar çıkaracaklarını belirtmişti.